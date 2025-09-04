La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) investiga un posible desfalco millonario en el que un exfuncionario del Tribunal de Justicia Administrativa de la entidad llamado Omar “N” presuntamente está involucrado por su probable intervención en el delito de abuso de confianza en el Edomex.

Este caso no descarta la intervención de otros servidores públicos del Tribunal y personas externas al mismo, pero las autoridades descubrieron cómo este hombre habría intentado mover 32 millones 482 mil 330 pesos.

Vinculan a proceso a exfuncionario del Edomex

Omar “N” fue vinculado a proceso por el delito de abuso de confianza, en agravio del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Un juez con sede en Almoloya de Juárez le impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada y otorgó como plazo de investigación complementaria un mes, el cual vence el 28 de septiembre de 2025.

La indagatoria de la Fiscalía del Estado de México logró establecer que el imputado, valiéndose de las facultades y del acceso que le habían sido conferidos para la administración de los recursos financieros, dispuso indebidamente de los mismos para realizar transferencias a cuentas bancarias de terceros.

El detenido presuntamente se aprovechó de la confianza y responsabilidades que tenía.|FGJEM

29 transferencias electrónicas para mover millones de pesos

El 1 de diciembre de 2023, Omar “N”, en su calidad de jefe de departamento de recursos financieros del Tribunal, habría utilizado el dispositivo físico de autenticación “token” a su cargo para realizar en línea con cargo a la cuenta de la institución 29 transferencias electrónicas por un monto total de 32 millones 482 mil 330 pesos, sin justificación alguna.

Los dos dispositivos tipo “token” con los que el Tribunal contaba para realizar sus operaciones de banca en línea fueron en su momento asignados al entonces director de administración, identificado con las iniciales T.D.L. y a Omar “N”.

Tres días después, ejecutivos de la institución bancaria responsable de las cuentas del Tribunal acudieron a sus instalaciones para que conjuntamente con el imputado se llevaran a cabo “pruebas” con la banca en línea.

Ante ello, Omar “N” solicitó a T.D.L., que le facilitara el dispositivo “token” a su cargo, toda vez que según consta en expediente de investigación, el primero manifestó:

“Maribel (ejecutiva de cuenta del banco) me pidió que hiciéramos algunos procedimientos dentro de la banca para saber el estatus de mi token de usuario apoyándose por vía telefónica de un área de soporte del banco, pudimos detectar que mi token y usuarios estaban bloqueados”.

“Maribel me pidió que acudiera con el Director para ver si con su token podíamos ingresar o si él podía acudir a mi oficina para poder entrar con su usuario y contraseña, ya que ese es el único usuario que tiene las facultades de cambiar los estatus de los demás para habilitarles más permisos o desbloquearlos, por lo que me trasladé a la oficina del director T.D.L., le comenté lo sucedido y posteriormente le dio el token en una hoja a su particular, Lic. B.A.Z.”, agregó el exfuncionario.

Millones de pesos fueron movidos en solo dos horas

La persona identificada con las iniciales T.D.L., afirmó que acudió para ver el problema que se estaba suscitando, y “al llegar ya se encontraban haciendo uso de mi token, percatándome que en la oficina de Omar se encontraban las dos ejecutivas, mi asistente B, Omar”.

Asimismo, agregó que “aparecieron 105 cuentas de proveedores de otros bancos, siendo de estas últimas 26 transacciones con el concepto SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS las cuales suman un total de VEINTIDOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TRESIENTOS (sic) VEINTINUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVO y tres transacciones por el CONCEPTO 03-SEL PAGO DE SERVICIOS, de las cuales suman diez millones de pesos, dichos movimientos todos de fecha 1 de diciembre de 2023, en un horario de las DOCE HORAS CON NUEVE MINUTOS Y LAS CATORCE HORAS CON CATORCE MINUTOS, de las cuales NINGUNA FUE AUTORIZADA POR EL TOKEN DEL DIRECTOR”.

Investigan posible participación de personas ajenas al Tribunal

El pasado 22 agosto, el director de Administración en funciones del Tribunal, acudió a la Fiscalía y aportó al expediente de investigación el estado de cuenta correspondiente a diciembre de 2023 en donde consta que la institución bancaria abonó a la misma cuenta de donde fue sustraído el dinero, la totalidad del mismo en un lapso comprendido entre el 7 y el 13 de diciembre de 2023.

Pese a que el dinero fue restituido por la institución bancaria a la cuenta del Tribunal, se investiga la posible comisión de otros delitos relacionados con la apropiación indebida del dinero.

La Fiscalía continúa con la indagatoria sin descartar la intervención de otras personas bajo cualquier forma de autoría o participación, incluidos quienes hubieran obtenido beneficios, facilitado o permitido los hechos ya sean personas servidoras públicas, empleados de la institución bancaria u otros, para el esclarecimiento de los hechos y deslinde de responsabilidades.