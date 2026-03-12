Dos hombres creyeron que se saldrían con la suya al robar una caseta de cobro en el Estado de México (Edomex). Un tercer sujeto les prometió 20 mil pesos si lo lograban, pero el atraco no se concretó y los detuvieron, pero delataron a quien los contrató.

El robo fue frustrado por policías de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y de la Policía Municipal de Texcoco, quienes lograron ubicar a los presuntos responsables.

Llamada alertó a policía de robo a caseta de cobro en Texcoco

Los detenidos son dos hombres acusados de intentar robar una caja fuerte de una de las casetas de cobro de la autopista Peñón–Texcoco, pero el reporte señala que eran cinco los participantes.

Una llamada al número de emergencias nacional 9-1-1 alertó sobre el robo en proceso a la altura del kilómetro 14+100, por lo que las fuerzas de seguridad se trasladaron al lugar.

No obstante, al escuchar las sirenas, tres de los ladrones escaparon con rumbo desconocido a bordo de una camioneta.

Ladrones amagaron a trabajadores de caseta de cobro en Edomex

El personal de la caseta declaró que cinco hombres ingresaron con violencia a las oficinas y, tras apuntarles con un arma, los amagaron.

Una vez que los sometieron, los delincuentes sacaron diversas herramientas para intentar abrir el cofre de seguridad de una empresa de valores.

¿Quién ordenó el robo de caseta de cobro en la autopista Peñón–Texcoco?

Aunque tres de los implicados lograron escapar, en el lugar aún se encontraban dos de los aparentes cómplices, quienes pretendieron huir por un camino.

El intento de escape obligó a los policías de ambas dependencias de seguridad a iniciar una persecución a pie, logrando detener a Gustavo “N” y Ricardo “N” de 64 y 58 años, respectivamente.

Los sujetos indicaron que el probable actor intelectual responde al nombre de Rodolfo “N”, quien les prometió la suma de 20 mil pesos si lograban su cometido, además de señalar que vive en el municipio de Ecatepec.

Luego del robo, los oficiales presentaron ante la autoridad competente a los dos detenidos, donde se determinará su situación jurídica; en tanto, les aseguraron una barreta de acero y un soplete.

