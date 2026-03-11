Extraña muerte de hombre en Metro Camarones: ¿se cayó o le explotó el celular?

Misterio y tragedia se registraron esta tarde en el Metro Camarones de la Línea 7 tras la muerte de un hombre, de quien se han manejado al menos dos versiones de cómo perdió la vida este miércoles 11 de marzo de 2026 en la Ciudad de México (CDMX).

La tranquilidad se vio interrumpida en las instalaciones de la Línea 7, que conecta de El Rosario a Barranca del Muerto, una de las líneas más concurridas por cientos de usuarios en la CDMX.

Muere hombre en Metro Camarones: ¿Qué le pasó?

Una versión apunta a que el hombre, de aproximadamente 40 años de edad, murió en la estación Camarones de la Línea 7 del Metro de CDMX, presuntamente por hechos relacionados con la explosión de su teléfono celular.

En redes sociales circuló una fotografía de un celular que explotó y que sería el que traía consigo el hombre al momento de estar en la estación y caer de una altura de alrededor de 30 metros.

Según testigos, el hombre llevaba un teléfono celular que habría explotado, lo que provocó que cayera, resultando gravemente herido; sin embargo, no se pudo hacer nada para salvarlo.

El Metro dio a conocer que, presuntamente, la persona cayó desde la parte alta de la estación hacia el nivel del andén. El hecho ocurrió en el lado oriente de la estación, dirección El Rosario.

Investigan muerte de hombre en estación Camarones

El Sistema de Transporte Colectivo Metro informó que, tras darse a conocer este percance, se confirmó la muerte de un hombre en la estación Camarones de la Línea 7.

De forma inmediata, se solicitaron servicios de emergencia y periciales. La administración del organismo indicó a todas las áreas operativas y técnicas coadyuvar sin restricciones en la investigación.

Una vez que los servicios de emergencia arribaron al lugar, se avisó al Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para que lleve a cabo la investigación correspondiente.

