Para variar: Marcha LENTA en Línea 2 del Metro CDMX
Si viajas en el Metro CDMX hoy 12 de marzo 2026, mantente informada e informad con nuestras actualizaciones en tiempo real sobre el avance de trenes.
Sabemos que cada minuto cuenta en tus traslados, por lo que Azteca Noticias se convierte en tu monitor principal para seguir el estado del Metro CDMX en tiempo real. Aquí te mostraremos los reportes oficiales y las actualizaciones de última hora sobre el avance de los trenes, interrupciones inesperadas y el nivel de afluencia en las estaciones más concurridas. Con el objetivo de brindarte información útil y verificada para que puedas decidir rutas alternas o anticipar tu salida antes de ingresar a la red.
Mantendremos este reporte actualizado constantemente, cubriendo desde demoras por fallas mecánicas hasta el progreso de las obras de modernización en curso. No importa si viajas en la Línea 1, la 9 o la B; aquí encontrarás un flujo continuo de información para que no llegues tarde a tus actividades.
A minutos de la aapertura del Metro CDMX y la Línea 8 presenta marcha LENTA
¿Qué está pasando en la Línea 2 y por qué no hay avance?
Se registra marcha lenta y varios minutos de espera para abordar los trenes en la Línea 2 lo que impactará tu viaje. Sal con tiempo.
Y ahora parados en Zócalo, venga ya!— Miguel García (@MAGHGHDZ) March 12, 2026
Marcha LENTA en Línea A
Marcha lenta en la Línea A y afluencia alta; anticipa tu viaje para que no llegues tarde.
Demasiado lento (y pésimo) el servicio de línea A. Un tramo de 12-15 minutos, ya lo llevo con casi 21 minutos (Guelato-La Paz)— Nopalito 🌵❤👨🏻🏫 (@Nopalito_Yex) March 12, 2026
Línea 3 con esperas de haasta 10 minutos
Usuarios reportan que la Línea 3 tiene esperas de varios minutos para abordar y como connsecuencia comienza la aglomeración. Toma tus precauciones.
Deportivo 18 de marzo lleva casi 10 min sin el paso de trenes... y ya esta llenisimo— Quien tu sabes (@Yo_tuamor) March 12, 2026
Dos Líneas con afectaciones
Usuarios reportan que el avance es lentto en a Línea 8 mientras que la espera para abordar en la Línea 4 es de varios minutos, lo ue provoca un retraso en los viajes. Toma tus precauciones.
Tan temprano y valiendo!! pic.twitter.com/xhUyzpIGvO— Sinai (@SiinaaR01) March 12, 2026