Para variar: Marcha LENTA en Línea 2 del Metro CDMX

Sabemos que cada minuto cuenta en tus traslados, por lo que Azteca Noticias se convierte en tu monitor principal para seguir el estado del Metro CDMX en tiempo real. Aquí te mostraremos los reportes oficiales y las actualizaciones de última hora sobre el avance de los trenes, interrupciones inesperadas y el nivel de afluencia en las estaciones más concurridas. Con el objetivo de brindarte información útil y verificada para que puedas decidir rutas alternas o anticipar tu salida antes de ingresar a la red.

Mantendremos este reporte actualizado constantemente, cubriendo desde demoras por fallas mecánicas hasta el progreso de las obras de modernización en curso. No importa si viajas en la Línea 1, la 9 o la B; aquí encontrarás un flujo continuo de información para que no llegues tarde a tus actividades.