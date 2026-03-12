tva (1).png

Para variar: Marcha LENTA en Línea 2 del Metro CDMX

Si viajas en el Metro CDMX hoy 12 de marzo 2026, mantente informada e informad con nuestras actualizaciones en tiempo real sobre el avance de trenes.

Avance del Metro CDMX
Inforación en iempo real sobre el avance del Metro CDMX.|X @SiinaaR01

Escrito por: Ollinka Méndez

Sabemos que cada minuto cuenta en tus traslados, por lo que Azteca Noticias se convierte en tu monitor principal para seguir el estado del Metro CDMX en tiempo real. Aquí te mostraremos los reportes oficiales y las actualizaciones de última hora sobre el avance de los trenes, interrupciones inesperadas y el nivel de afluencia en las estaciones más concurridas. Con el objetivo de brindarte información útil y verificada para que puedas decidir rutas alternas o anticipar tu salida antes de ingresar a la red.

Mantendremos este reporte actualizado constantemente, cubriendo desde demoras por fallas mecánicas hasta el progreso de las obras de modernización en curso. No importa si viajas en la Línea 1, la 9 o la B; aquí encontrarás un flujo continuo de información para que no llegues tarde a tus actividades.

A minutos de la aapertura del Metro CDMX y la Línea 8 presenta marcha LENTA

¿Qué está pasando en la Línea 2 y por qué no hay avance?

Se registra marcha lenta y varios minutos de espera para abordar los trenes en la Línea 2 lo que impactará tu viaje. Sal con tiempo.

Marcha LENTA en Línea A

Marcha lenta en la Línea A y afluencia alta; anticipa tu viaje para que no llegues tarde.

Línea 3 con esperas de haasta 10 minutos

Usuarios reportan que la Línea 3 tiene esperas de varios minutos para abordar y como connsecuencia comienza la aglomeración. Toma tus precauciones.

Dos Líneas con afectaciones

Usuarios reportan que el avance es lentto en a Línea 8 mientras que la espera para abordar en la Línea 4 es de varios minutos, lo ue provoca un retraso en los viajes. Toma tus precauciones.

