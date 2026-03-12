¡Video de película! Arman persecución en CDMX por 750 mil pesos

Parecía una escena de película de acción o de una serie de policías y ladrones. La Ciudad de México (CDMX) fue el escenario en donde se desató una intensa persecución y corretiza para recuperar más de medio millón de pesos robados.

Los presuntos responsables eran dos hombres, quienes posiblemente despojaron a un ciudadano de 750 mil pesos que retiró de una sucursal bancaria ubicada en calles de la alcaldía Benito Juárez.

Policía de CDMX inicia persecución para atrapar a ladrones

Las autoridades fueron alertadas de este robo. Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) comenzaron a buscar a los ladrones.

Para detenerlos, se llevó un cerco virtual y los ubicaron en la alcaldía Cuauhtémoc donde, en coordinación con los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Sur, detuvieron a dos sujetos.

El robo ocurrió en el cruce de la calle Parroquia y la avenida Universidad, de la colonia Santa Cruz Atoyac, por lo que los oficiales se dirigieron al lugar.

Luego de una persecución, policías detuvieron a dos sujetos quienes presuntamente despojaron a un ciudadano de 750 mil pesos que había retirado de una sucursal bancaria localizada en calles de @BJAlcaldia en #CDMX

Ladrones amagaron a cuentahabiente y escaparon con el dinero

De acuerdo con la víctima, esta retiró dinero de una sucursal bancaria cuando se le acercaron dos sujetos, lo amagaron con una pistola y lo despojaron del efectivo, para después darse a la fuga a bordo de una motocicleta.

Monitoristas del C2 Sur, a través de las cámaras de videovigilancia, en tiempo real ubicaron a los probables responsables cuando circulaban sobre el Circuito Interior y la avenida Jacarandas, donde fueron interceptados sobre el Circuito Interior y la avenida Insurgentes.

Corretean a ladrón tras robo de 750 mil pesos en CDMX

Cuando los policías les marcaron el alto, un sujeto que viajaba como copiloto descendió de la motocicleta y comenzó a correr, lo que originó una persecución que concluyó con su detención en el cruce de las calles Francisco Zarco y Martinelli, en la colonia Peralvillo, de la alcaldía Cuauhtémoc.

Los detenidos fueron identificados como Kristof “N” y Diego Andrés “N”, a quienes les aseguraron los 750 mil pesos en efectivo y la motocicleta.

Los hombres de 22 años y 26 años de edad —este último de origen extranjero— fueron enterados y presentados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica y llevará a cabo las investigaciones del caso.

