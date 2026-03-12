Protesta de trabajadores de seguridad privada: Bloquean empresa en la Industrial Vallejo

La madrugada de hoy jueves se registró una protesta y manifestación frente a una empresa ubicada sobre la avenida Poniente 152, en la colonia Industrial Vallejo, de la alcaldía Gustavo A. Madero, en donde un grupo de trabajadores de seguridad privada bloqueó los accesos del inmueble para exigir el pago de presuntos adeudos laborales.

De acuerdo con los inconformes, la protesta surge después de años de intentar obtener una respuesta por parte de la empresa, sin que hasta ahora , según afirman, se haya resuelto el conflicto. La manifestación se realizó en uno de los corredores industriales más importantes del norte de la Ciudad de México, lo que generó atención entre vecinos y trabajadores de la zona.

¿Por qué protestan los trabajadores en Industrial Vallejo?

Según explicaron a cámaras y micronfonos de Azteca Noticias, los manifestantes, la protesta busca exigir el pago de salarios y adeudos acumulados que, aseguran, la empresa mantiene desde hace varios años. Los inconformes señalaron que previamente intentaron resolver la situación por otras vías, incluyendo gestiones administrativas y diálogo con representantes de la compañía, pero sostienen que no obtuvieron una respuesta favorable.

Ante la falta de avances concretos, decidieron manifestarse directamente frente al inmueble donde opera la empresa, con el objetivo de visibilizar el conflicto laboral. Este tipo de protestas suele presentarse cuando los trabajadores consideran agotados los mecanismos formales de negociación, como la mediación o la conciliación.

¿Qué pasó durante la manifestación en la Industrial Vallejo?

Durante la protesta, los manifestantes se colocaron frente a los accesos principales de la empresa, bloqueando las puertas de entrada y salida del inmueble. La acción buscaba presionar a los responsables de la compañía para entablar un diálogo inmediato con los trabajadores inconformes.

¿Qué sigue en el conflicto laboral? Casos como este suelen derivar en procesos de conciliación o procedimientos legales ante autoridades laborales, dependiendo de la naturaleza del adeudo y las pruebas presentadas por ambas partes. Mientras tanto, la protesta mantiene la atención en la zona industrial de Vallejo. La pregunta que queda en el aire es clara: ¿se abrirá finalmente una mesa de diálogo que permita resolver el conflicto o la protesta escalará en los próximos días?

