¡Tragedia en el Metro CDMX! Hallan el cuerpo de un hombre afuera de la estación Guerrero

¡Última hora! En las primeras horas de este 12 de marzo 2026, el cuerpo de un hombre fue encontrado afuera de la estación Guerrero del Metro CDMX; el hallazgo provocó una intensa movilización policíaca en la zona.

Por el momento, el avance del Metro no se ve afectado por el hallazgo, pues dentro de la estación todo circula de manera normal y sin inconvenientes.

Lo que se sabe del hallazgo del cuerpo en Metro Guerrero

Los primeros reportes indican que se trataba de un hombre en situación de calle, que solía dormir afuera de la estación Guerrero todas las noches, por lo que su identidad no ha sido confirmada.

El cuerpo del hombre aún permanece tendido afuera de la estación, ya que se está a la espera de los peritos de la Ciudad de México para que realicen el levantamiento del cadáver y puedan llevarlo al anfiteatro correspondiente.

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte, pues autoridades no han revelado más información al respecto.

Movilización en Metro Guerrero: Esperan llegada de peritos para levantamiento del cuerpo

El hallazgo del cuerpo ocurrió durante la mañana de este jueves 12 de marzo 2026, cuando elementos de la policía del Metro CDMX se acercaron a este hombre, que supuestamente estaba "dormido" afuera de la estación, y se percataron que ya no contaba con signos vitales.

Al lugar, acudieron paramédicos de la Cruz Roja para brindarle atención médica a la víctima; sin embargo, solo confirmaron que aquel hombre ya no contaba con signos vitales.

Se está en espera de la llega de los peritos de la CDMX para que realicen el levantamiento del cuerpo y puedan llevarlo al anfiteatro.

¿Qué dijo el Metro CDMX sobre la muerte del hombre en estación Guerrero?

Hasta el momento el Metro CDMX no ha emitido más información respecto a la muerte del hombre afuera de la estación Guerrero la mañana de este jueves.

Tristemente, el hallazgo del hombre sin vida, se convierte en la segunda muerte registrada en el Metro CDMX a lo largo de esta semana. El pasado 11 de marzo, un sujeto perdió la vida en la estación Camarones, lo que provocó una intensa movilización policíaca en la zona.