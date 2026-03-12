Ejecución en Periférico: víctima sería el exlíder sindical del ISSSTE; condujo hasta chocar

Disparos sorprendieron a los automovilistas esta noche en los carriles de Periférico, al sur de la Ciudad de México (CDMX), pues un conductor fue ejecutado y, de manera preliminar, se ha informado que se trata de un exlíder sindical del ISSSTE.

El reporte oficial de la policía señala que los hechos ocurrieron a la altura de la colonia Isidro Fabela, en la alcaldía Tlalpan, donde un sujeto le disparó de manera directa.

Conductor asesinado en Periférico sería exlíder sindical del ISSSTE

Las primeras versiones indican que el hombre que murió al ser atacado con varios disparos de arma de fuego, sobre Periférico Sur, podría tratarse de Luis Miguel Victoria Ranfla, exlíder sindical del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSTE).

Sin embargo, esta información no ha sido confirmada por autoridades. Las investigaciones determinarán lo que ocurrió y si la víctima sí se trata de él; en tanto, las indagatorias continuarán.

Conductor avanzó unos cuantos metros hasta chocar tras ser baleado

De acuerdo con los primeros reportes, un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta le realizó disparos de manera directa mientras circulaba por la calle John F. Kennedy.

Tras perder el control, el vehículo avanzó invadiendo los carriles centrales del Periférico, donde se impactó contra el muro de contención, ocasionando daños a otro vehículo.

Un hombre murió tras ser agredido en ataque armado mientras circulaba en su vehículo sobre la calle John F. Kennedy, en la colonia Isidro Fabela, @TlalpanAl



De acuerdo con los primeros reportes, el ataque fue directo por parte de un sujeto; la víctima perdió el control y se… pic.twitter.com/QNQ8HX5D1M — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) March 12, 2026

Investigan asesinato a balazos de conductor en Periférico

La zona fue acordonada por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y se dio parte al agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia para los servicios periciales correspondientes, en tanto ya se lleva a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia para la identificación del probable responsable.

El 9 de octubre de 2025 fue atacado a balazos. Federico Dorcazbero, cantante argentino también conocido como Fede Dorcaz, cuando conducía una camioneta sobre la lateral de Anillo Periférico, en la alcaldía Miguel Hidalgo, donde sujetos a bordo de una motocicleta lo interceptaron.

Dos hombres fueron detenidos por estar relacionados con el homicidio de Federico Dorcazbero. Los dos probables responsables fueron identificados como Geovanni "N" y Andy "N", ambos de 18 años, quienes fueron detenidos en dos hechos distintos y ya fueron vinculados a proceso.