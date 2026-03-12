EN VIVO: Marchas, manifestaciones y bloqueos en CDMX este jueves 12 de marzo

Hoy, jueves 12 de marzo de 2026, la Ciudad de México amanece con una excelente noticia para la movilidad: no hay marchas pre agendadas ante las autoridades; sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) advierte sobre 9 concentraciones sociales y una fuerte carga vehicular al norte y centro de la capital por eventos religiosos y de entretenimiento masivos.

El punto más crítico del día será la alcaldía Gustavo A. Madero, que recibirá durante el transcurso del día a 15 mil asistentes de la XVII Peregrinación de la Diócesis de Tenancingo rumbo a la Basílica de Guadalupe . A esto se sumarán 3 mil personas más a las 17:00 horas por el 50 aniversario de "Los Askis" en el mismo recinto religioso.

