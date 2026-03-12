EN VIVO: Marchas, manifestaciones y bloqueos en CDMX este jueves 12 de marzo
¡Atención vial! Hoy no hay marchas programadas, pero la CDMX tendrá afectaciones por 15 mil peregrinos en la Basílica, protestas en el Centro y eventos masivos.
Hoy, jueves 12 de marzo de 2026, la Ciudad de México amanece con una excelente noticia para la movilidad: no hay marchas pre agendadas ante las autoridades; sin embargo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) advierte sobre 9 concentraciones sociales y una fuerte carga vehicular al norte y centro de la capital por eventos religiosos y de entretenimiento masivos.
El punto más crítico del día será la alcaldía Gustavo A. Madero, que recibirá durante el transcurso del día a 15 mil asistentes de la XVII Peregrinación de la Diócesis de Tenancingo rumbo a la Basílica de Guadalupe . A esto se sumarán 3 mil personas más a las 17:00 horas por el 50 aniversario de "Los Askis" en el mismo recinto religioso.
Sigue todas las actualizaciones de las movilizaciones o posibles marchas en CDMX a través del siguiente minuto a minuto.
Marchas y calles cerradas hoy 12 de marzo 2026 en CDMX: Minuto a minuto
¿Qué marchas y movilizaciones habrá en CDMX hoy jueves 12 de marzo?
Protestas y Eventos Matutinos
- 07:30 y 08:30 hrs – Búsqueda de Desaparecidos (Cuauhtémoc/Benito Juárez): El colectivo "Hasta Encontrarles" se reunirá en las estaciones del Metro Chabacano y Metro Mixcoac para trasladarse a las Barrancas de Álvaro Obregón.
- 09:00 hrs – Protesta CNTE/IPN (Centro): Trabajadores de la educación se manifestarán en la Dirección General de Administración (Xocongo No. 58, Col. Tránsito) exigiendo respeto a sus derechos laborales.
- 10:00 hrs – Defensa Animal (Centro): "Amigos del Refugio Franciscano" protestarán en la Fundación Antonio Haghenbeck (Fray Pedro de Gante No. 8) por el desalojo de animales en Cuajimalpa.
Movilizaciones de Mediodía
- 11:00 hrs – Comerciantes Unidos (Tlalpan): Protesta de 70 personas en la Explanada de la Alcaldía Tlalpan contra presuntos abusos de autoridad en permisos de venta.
- 12:00 hrs – "8ª. Jornada por el 8M" (Coyoacán): Evento en "Las Islas" de Ciudad Universitaria (UNAM) contra la violencia de género, con un aforo de 150 personas.
- 13:00 hrs – Activismo Cannábico (Iztacalco): El colectivo "La Comuna 4:20" realizará un evento político-cultural en Av. Río Churubusco y Añil.
Alerta Nocturna: Eventos Masivos
Si transitas por estas zonas después de las 19:00 horas, utiliza vías alternas:
- 21:00 hrs – Marina en Pepsi Center (Nápoles): Aforo de 8,000 personas para la gira "The Princess of Power Tour".
- 20:30 hrs – Aleks Syntek en Auditorio Nacional (Reforma): Aforo de 9,790 asistentes.
20:00 hrs – Ballet de Kiev en Teatro Metropólitan (Centro): Aforo de 3,165 personas.
¿Qué autos no circulan hoy?
Con la suspensión de la Contingencia Ambiental, el Hoy No Circula en CDMX y Edomex se aplicará de manera regular.
Esto significa que no podrán circular de 05:00 a 22:00 horas los vehículos con:
- Engomado verde
- Terminación de placa 1 y 2
- Holograma 1 y 2
Estas restricciones del Hoy No Circula en CDMX y Edomex se mantienen en las 16 alcaldías de la capital y en municipios conurbados del Estado de México donde opera el programa ambiental.
Este jueves, el programa #HoyNoCircula aplica a vehículos con terminación de placas 1 y 2, engomado verde, con holograma de verificación 1 y 2. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/g5nIeJWkW1— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) March 12, 2026