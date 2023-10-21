¡Toma precauciones! Metrobús CDMX cerrará estaciones por Desfile de Alebrijes y Marcha Zombie

¡Comienza el primer fin de semana para celebrar el Día de Muertos 2023! Durante el sábado 21 y domingo 22 de octubre, la capital del país albergará increíbles eventos como el Desfile y Concurso de Alebrijes y la tan esperada Marcha Zombie; sin embargo, también habrá cierres viales y de transporte público, ¿cuáles serán?

Estas serán las vialidades cerradas por el Desfile de Alebrijes

¡Toma nota! El Desfile de alebrijes comenzará a las 12:00 horas y partirá del Zócalo capitalino hacia la glorieta del Ángel de la Independencia.

De acuerdo con el Centro de Orientación Vial de la SSC, las vialidades que se encontrarán cerradas por el Desfile y Concurso de Alebrijes son las calles 5 de mayo y parte del Eje Central hasta llegar a la Avenida Juárez y Reforma para finalizar en el Ángel de la Independencia. Como alternativas viales se sugiere circular por:



Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Avenida Chapultepec

Circuito Interior

¡Alternativas viales por el Desfile de Alebrijes en CDMX!|OVIALCDMX

Vialidades cerradas por la Marcha Zombie en CDMX

Por otro lado, la Marcha Zombie 2023 comenzará actividades a partir de las 10:00 horas en el Monumento a la Revolución y saldrá hacia el Zócalo de la CDMX a las 16:00 horas. Las vialidades que estarán cerradas, son:



Calles aledañas al Monumento a la Revolución.

Avenida Juárez.

Eje Central (intersección Juárez-Avenida Hidalgo).

Calle 5 de mayo.

Calles aledañas a la Plaza de la Constitución.

Como alternativas por la Marcha Zombie de la CDMX se recomienda circular por las siguientes calles:



Av. de los Insurgentes

Eje 1 Norte

Av. Chapultepec

José María Izazaga

Fray Servando Teresa de Mier

Eje 1 Oriente

Alternativas por la Marcha Zombie de la CDMX|OVIALCDMX

¿Cuáles son las estaciones del Metrobús que estarán cerradas este fin de semana?

El Metrobús de la CDMX informó que las estaciones cerradas, a partir de las 15:00 a 19:00 horas, por la Marcha Zombie, que se llevará a cabo el sábado 21 de octubre, son:



Línea 2 : La ruta Río Frío a Juárez acortará su trayecto de: Río Frío a Cuauhtémoc. Sin paradas en: Balderas y Juárez

: La ruta Río Frío a Juárez acortará su trayecto de: Río Frío a Cuauhtémoc. Sin paradas en: Balderas y Juárez Línea 3 : Cierren en Mina, Hidalgo, Juárez, Balderas

: Cierren en Mina, Hidalgo, Juárez, Balderas Línea 4 : Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc, México - Tenochtitlan, Museo San Carlos, Hidalgo, Bellas Artes, Plaza de la República, Amajac.

: Buenavista, Alcaldía Cuauhtémoc, México - Tenochtitlan, Museo San Carlos, Hidalgo, Bellas Artes, Plaza de la República, Amajac. Línea 7 : Hidalgo, El Caballito, Amaiac, París, Reforma, Hamburgo, El Ahuehuete, El Ángel.

Por otro lado, el domingo 22 de octubre los cierres que se esperan en el Metrobús, de 16:00 a 22:00 horas, son los siguientes:



Línea 1: Buenavista II, Reforma, Hamburgo.

Buenavista II, Reforma, Hamburgo. Línea 2 : La ruta Río Frío a Juárez acortará su trayecto de Río Frío a Cuauhtémoc. Sin paradas en: Balderas y Juárez.

: La ruta Río Frío a Juárez acortará su trayecto de Río Frío a Cuauhtémoc. Sin paradas en: Balderas y Juárez. Línea 3 : Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas.

: Mina, Hidalgo, Juárez y Balderas. Línea 4 - Ruta Sur: Plaza de la República, Amajac

- Ruta Sur: Plaza de la República, Amajac Línea 7 : Hidalgo, El Caballito, Amaiac, París, Reforma, Hamburgo, El Ahuehuete, El Ángel, La Diana, Chapultepec, Gandhi, Antropología, Auditorio, Campo Marte.