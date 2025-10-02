CDMX se viste a la moda: Todo sobre Design Week México 2025

CDMX se prepara para recibir lo mejor del diseño global en la próxima edición de Design Week México, que se llevará a cabo del 7 al 12 de octubre. Este año, el evento contará con la participación de Argentina como país invitado y reunirá a 504 expositores que presentarán propuestas innovadoras en interiorismo, arquitectura, arte, objeto y la reinvención de artículos cotidianos.

La presidenta del Consejo de México Territorio Creativo y Design Week México, María Laura Medina de Salinas, destacó la esencia de México como un país de ideas, las cuales se materializan a través de las diversas plataformas que ofrece el evento. Iniciativas como Design House, Visión y Tradición, Inédito y la plataforma de impulso a jóvenes talentos, Ícaro, servirán como escaparate para la creatividad y la innovación.

Design Week México: Un diálogo creativo entre México y Argentina

Esta edición promete un diálogo enriquecedor entre la escena del diseño mexicano y la vibrante propuesta argentina, fomentando un intercambio cultural y creativo. Los asistentes podrán explorar una amplia gama de ideas que van desde la alta artesanía y el diseño sostenible hasta las últimas tendencias en arquitectura y la transformación de objetos de la vida diaria en piezas de arte funcional.

Iniciativas clave de Design Week México 2025

Design House ofrecerá una vez más una experiencia inmersiva donde reconocidos despachos de diseñadores y arquitectos intervendrán los espacios de una residencia, creando ambientes que reflejan las últimas tendencias y conceptos en interiorismo. Por su parte, Visión y Tradición continuará su labor de vincular a diseñadores contemporáneos con maestros artesanos, fusionando técnicas ancestrales con una estética moderna.

La plataforma Inédito se consolidará como el espacio para descubrir piezas de diseño utilitario y arte objeto nunca antes vistas, impulsando a diseñadores a experimentar con formas, materiales y conceptos. Finalmente, la iniciativa Ícaro reafirma el compromiso de Design Week México con el futuro del diseño, brindando a jóvenes creadores las herramientas y la visibilidad necesarias para que sus proyectos sean financieramente viables y exitosos.