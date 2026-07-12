Alerta en Naucalpan: Familias temen colapso de sus casas por crecida del Río Hondo

Las intensas lluvias de las últimas horas han provocado caos y afectaciones en diferentes regiones del país. Sin embargo, una de las zonas que concentra mayor tensión y preocupación es el municipio de Naucalpan, en el Estado de México, donde los habitantes que residen en las inmediaciones del Río Hondo temen perder sus viviendas debido al incremento del caudal.

El Río Hondo es un cauce natural que cuenta con aproximadamente 16 kilómetros de longitud. No obstante, las precipitaciones pluviales no solo han aumentado el afluente, sino que arrastran toneladas de basura y han provocado que el agua alcance vías primarias. Este escenario revive la pesadilla ocurrida en mayo pasado, cuando fuertes tormentas generaron severos daños estructurales en los hogares asentados en la orilla.