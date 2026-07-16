¿Por qué lo hacía? Las razones del tirador de la vía Atlixcáyotl en Puebla tras su captura

Las autoridades de Puebla lograron capturar a Rafael “N”, identificado como el presunto tirador de la Vía Atlixcáyotl, que aterrorizó durante meses con ataques armados contra vehículos desde al menos enero de 2026. No obstante, aunque saben qué arma utilizó y su modus operandi, el móvil por el cual comenzó las agresiones aún no está claro.

Los hechos comenzaron en enero y se intensificaron en abril, cuando ocurrieron varias agresiones contra automovilistas, unidades de transporte y repartidores. En uno de los ataques, un niño de ocho años recibió un disparo en la mandíbula.

Peritos determinaron que todos los disparos ocurrieron a menos de 100 metros y que el agresor utilizó armas de calibres 9 y .22 milímetros en la mayoría de los episodios, lo que descartó la teoría de disparos desde azoteas o edificios altos.

Cómo se logró la captura del tirador de la Vía Atlixcáyotl

Investigadores de la Fiscalía y cuerpos de seguridad revisaron grabaciones del C5 y cámaras privadas, consistentes en más de 2 mil horas de imágenes que permitieron identificar un patrón: una camioneta blanca sin placas aparecía siempre cerca de los ataques.

Las autoridades rastrearon que el vehículo se guardaba en domicilios ubicados en la calle 27 de la colonia Benito Juárez y en la colonia Anzures, lo que condujo al operativo de detención.

Detalles del operativo y el arsenal encontrado al tirador de Atlixcáyotl

La madrugada del 14 de julio de 2026, fuerzas federales y locales capturaron a Rafael “N”, de 67 años, en una vivienda del fraccionamiento Residencial Santa Fe. Durante la detención, el sospechoso disparó contra las autoridades.

En su propiedad encontraron tres armas cortas semiautomáticas, un rifle, una escopeta y más de 500 cartuchos útiles. Según la Fiscalía, el detenido posee permisos de la Defensa Nacional para armas de caza y permiso de portación.

Perfil de Rafael N: del sector farmacéutico a las agresiones del tirador de la Atlixcáyotl

Rafael “N” figura como empresario farmacéutico con participaciones en al menos ocho empresas, entre ellas Grupo Iruña, Chudamed Comercial y Antarak, y registra adjudicaciones por más de 94 millones de pesos en contratos durante el gobierno de Mario Marín.

También es propietario de gasolineras en Puebla y Veracruz. A la fecha, enfrenta diez carpetas de investigación y se reservó su derecho a declarar. Las autoridades someten al detenido a pruebas psicológicas para intentar determinar el motivo detrás de los ataques aleatorios y a corta distancia.