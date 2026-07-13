Turistas estadounidenses y argentinos, entre los heridos tras accidente en la autopista Guadalajara-Tepic

A más de 24 horas del accidente ocurrido en la autopista Guadalajara-Tepic, autoridades de Jalisco dieron a conocer el estado de salud de los sobrevivientes al choque múltiple ocurrido a la altura de la caseta de Plan de Barrancas.

El saldo final fue de nueve personas muertas y varios lesionados, entre ellos, turistas de Estados Unidos y Argentina , algunos de los cuales ya fueron dados de alta tras recibir atención médica.

De acuerdo con información de la Secretaría de Salud de Jalisco (SSJ) y el Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), en el accidente estuvieron involucradas 22 personas. Del total, nueve perdieron la vida en el lugar de los hechos y 13 resultaron lesionadas.

Dan de alta a 10 lesionados tras el accidente en Jalisco

Las autoridades informaron que 10 de los lesionados ya fueron dados de alta luego de recibir atención en distintos hospitales de la Zona Metropolitana de Guadalajara.

Entre los que se reportan fuera de peligro se encuentran dos turistas estadounidenses: un hombre de 46 años y un menor de 12 años. También fueron dados de alta un hombre y una mujer de nacionalidad argentina, ambos de alrededor de 40 años de edad.

Además, seis más recibieron el alta médica, entre ellos dos mujeres y cuatro hombres, así como tres empleados de la autopista que también resultaron afectados.

Tres personas permanecen hospitalizadas de gravedad

La Secretaría de Salud del Estado informó que otras tres personas continúan como graves tras la aparatosa carambola, que incluso en redes sociales se pudo observar como el fuego salía de las unidades.

Según el reporte oficial, los pacientes permanecen estables y reciben atención especializada mientras continúa su evolución médica.

Debido a la magnitud del siniestro, la circulación permaneció cerrada parcialmente durante más de 20 horas, mientras cuerpos de emergencia ayudaban a la remoción de vehículos.

Aunque el chofer involucrado en el percance fue detenido, la Fiscalía de Jalisco mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas del choque y del incendio que derivaron en esta tragedia.