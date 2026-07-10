Policías de La Barredora: cae otro grupo ligado a la red criminal en Tabasco

Seis agentes de la Policía Estatal de Tabasco fueron detenidos por su presunta participación en delitos como extorsión y secuestro. De acuerdo con las investigaciones, los uniformados instalaban retenes ilegales para detener vehículos y personas, aprovechando su cargo para operar con impunidad. Las capturas se realizaron como parte del primer Operativo Enjambre desplegado en la entidad.

Las autoridades investigan si los policías formaban parte de la organización criminal conocida como La Barredora, grupo que ha sido relacionado con extorsiones, desapariciones forzadas, ejecuciones y tráfico de personas y combustible. En el último año, cerca de 20 elementos policiales han sido detenidos en Tabasco por diversos delitos vinculados con esta red criminal.