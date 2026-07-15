“Nosotros estamos haciendo su trabajo”: Hallan restos humanos en el canal de Nextlalpan sin apoyo; denuncian abandono de las autoridades

A siete días de búsqueda en el Canal de Nextlalpan, Estado de México, la colectiva de búsqueda “Ehécatl” hallaron el torso de un hombre entre los montículos de basura que hay en la zona. Este es el sexto hallazgo de esta colectiva en el Canal de Nextlalpan desde el mes de mayo, y hasta el momento no ha habido coincidencias en la base de datos de ADN.

El pasado 16 de junio, la colectiva de búsqueda “Ehécatl se reunió con la secretaria de gobernación, Rosa Icela Rodríguez, para legislar sobre las fosas clandestinas en las aguas residuales en la zona, pues muchas veces no cuentan con las herramientas necesarias y las autoridades no están ebn la zona de los hechos.

“Nosotros estamos haciendo su trabajo, Colectiva Ehécatl está haciendo su trabajo (...) Es la única colectiva que busca en canales”, explicó Victoria Hernández, madre buscadora.