Deslave en Casas del Bienestar genera preocupación entre habitantes de Veracruz

Las intensas lluvias registradas en el puerto de Veracruz dejaron al descubierto daños en las llamadas Casas del Bienestar, un desarrollo habitacional inaugurado apenas en febrero como parte de un programa federal de vivienda del Infonavit.

Aunque el derrumbe ocurrió en un edificio que todavía no estaba habitado, el hecho encendió la preocupación entre las familias que ya viven en inmuebles cercanos, quienes temen que puedan presentarse nuevos deslaves o afectaciones estructurales.

A esta inquietud se suman los reportes de algunos residentes que aseguran haber detectado humedades y otras deficiencias en sus departamentos a pocos meses de haberlos recibido, situación que atribuyen a la calidad de los materiales utilizados.

Además, habitantes de fraccionamientos aledaños advierten que la creciente urbanización de la zona podría rebasar la capacidad de los servicios públicos, por lo que exigen al Infonavit revisar tanto la calidad de las viviendas como la infraestructura antes de ocupar nuevos edificios.