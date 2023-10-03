Desmantelan centro de monitoreo clandestino en Teocaltiche, Jalisco

Un operativo de rutina por parte de las Fuerzas Federales y corporaciones locales en el municipio de Teocaltiche, Jalisco, terminó con el desmantelamiento de un centro de monitoreo clandestino; hasta el momento se desconoce si pertenecía a algún grupo de la delincuencia organizada.

La Secretaría de Seguridad del Estado informó que los oficiales realizaban un recorrido por la calle Constitucionalistas, en la colonia Centro, cuando un sujeto se acercó y les señaló una finca en la que otro hombre ingresó corriendo al notar la presencia de los uniformados.

El hombre dejó abierta la puerta de la finca para lograr escapar, pero los agentes se acercaron a inspeccionar el sitio en el que identificaron el centro de monitoreo clandestino, similar al que hallaron en otro punto del municipio unas semanas antes, el cual también fue asegurado junto a vehículos y armas.

Aseguran pantallas y antenas en centro de monitoreo clandestino

La Secretaría de Seguridad de Jalisco añadió que reportó el hallazgo a las autoridades ministeriales, quienes ordenaron el aseguramiento del sitio, en el que encontraron los siguientes dispositivos:



Nueve pantallas de televisión.

Cuatro reguladores multicontacto.

Cuatro antenas de radio.

Documentos en donde se tenían anotaciones sobre ingresos y salidas de unidades oficiales al municipio.

Aseguran arsenal en Teocaltiche, Jalisco

El mismo día, en un patrullaje sobre la intersección de Clavel y Oriente, en la colonia Maravilla, autoridades localizaron una vivienda en la que aseguraron un arsenal que incluía armas largas y equipo táctico. En total, los agentes confiscaron lo siguiente:



Dos armas largas.

Un arma de fabricación artesanal.

21 cargadores de arma larga.

644 cartuchos útiles de diferentes calibres.

10 chalecos tácticos.

Ocho placas balísticas.

Un dron con 5 baterías.

Un traje de camuflaje.

Impermeables.

Vestimenta táctica y 42 artefactos metálicos de los llamados ponchallantas.

"Las acciones interinstitucionales se mantendrán en la región de manera permanente, como parte de la estrategia que se implementa para salvaguardar la integridad de las y los habitantes de Teocaltiche", concluyó la Secretaría de Seguridad de Jalisco al compartir los resultados de ambos patrullajes.