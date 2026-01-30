Utilizaban hotel de la CDMX como fachada para el robo de autopartes; 42 habitaciones repletas

Lo que aparentaba ser un hotel en funcionamiento en la alcaldía Cuauhtémoc era, en realidad, una gigantesca bodega clandestina de crimen organizado. Autoridades capitalinas y federales asestaron un golpe al mercado negro automotriz al asegurar un inmueble que almacenaba aproximadamente 150 toneladas de autopartes y placas robadas.

El operativo se ejecutó tras labores de inteligencia en la colonia Exhipódromo de Peralvillo. Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) identificaron que un predio ubicado en la calle Enrique Granados operaba como centro de distribución ilícito.

42 habitaciones repletas de refacciones de la CDMX

Al ingresar al lugar, las fuerzas del orden confirmaron que el edificio no alojaba turistas. El inmueble, compuesto por una planta baja y tres niveles, había transformado sus 42 habitaciones en bodegas individuales donde se clasificaban y almacenaban miles de piezas de vehículos de distintas marcas y modelos.

El cateo fue autorizado por un Juez de Control tras la presentación de pruebas recabadas por la Fiscalía de Investigación Estratégica de Robo de Vehículos, resultado de vigilancias fijas y móviles previas.

Desmantelan “hotel” de autopartes robadas en la CDMX: Hallan 150 toneladas en 42 habitaciones | SSC CDMX

¿Qué encontraron en el "Hotel" de la Peralvillo?

El inventario preliminar es masivo. Se estima el aseguramiento de 150 toneladas de material, entre lo que destaca:



Al menos siete diferentes placas de circulación (clave para rastrear vehículos con reporte de robo).

(clave para rastrear vehículos con reporte de robo). Vehículos ya desmantelados.

Puertas, cofres, facias y salpicaderas.

Faros, calaveras, parabrisas, medallones y vidrios.

Rines y llantas.

Operativo en CDMX con Blindaje Federal

Dada la magnitud del objetivo, el despliegue contó con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, garantizando la seguridad perimetral durante la diligencia, la cual se realizó sin uso de violencia.

El inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial, mientras que todo lo asegurado fue trasladado ante el Ministerio Público para continuar con las investigaciones y deslindar responsabilidades.