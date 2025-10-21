Logo InklusionSitio accesible
Despliegan operativos simultáneos en Sinaloa y hallan laboratorio con un reactor en pleno Culiacán

Fuerzas federales desmantelan narcolaboratorio en Culiacán, Sinaloa, con un reactor y toneladas de químicos; también aseguraron fentanilo y metanfetamina por millones.

Desmantelan narcolaboratorio con un reactor en pleno Culiacán tras operativos en Sinaloa
Desmantelan narcolaboratorio con un reactor en pleno Culiacán tras operativos en Sinaloa
Escrito por: Carlos Alberto Pérez
En una serie de acciones coordinadas contra el crimen organizado en Sinaloa, fuerzas federales localizaron y desmantelaron un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina en Culiacán, donde se aseguró un reactor y toneladas de sustancias químicas.

Adicionalmente, en la misma capital sinaloense, se interceptó un vehículo cargado con cientos de miles de pastillas de fentanilo y más de 500 kilos de metanfetamina.

Los operativos, confirmados por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, también incluyeron acciones en el municipio de Cosalá, donde se desmanteló otra área utilizada para almacenar precursores químicos.

El golpe en Culiacán: Laboratorio y cargamento millonario

Las acciones en la capital sinaloense arrojaron dos resultados significativos:

Aseguramiento de Droga Terminada: Derivado de trabajos de inteligencia, se localizó un vehículo que transportaba un cargamento masivo de drogas sintéticas, valuado en 246 millones de pesos:

  • 211,000 pastillas de fentanilo (con un peso de 23 kg).
  • 500 kilos y 130 litros de metanfetamina.
  • Dosis de cocaína (cantidad no especificada).

Desmantelamiento de Laboratorio: En un segundo punto de Culiacán, las fuerzas federales (Defensa, Semar, GN, FGR) inhabilitaron un laboratorio clandestino. En el lugar se destruyó:

  • Un reactor de síntesis orgánica.
  • Un contenedor metálico y dos destiladores.
  • 3,400 litros y 1,000 kilos (una tonelada) de diversas sustancias químicas utilizadas para producir metanfetamina.
  • Solo esta acción representa una afectación económica al crimen organizado estimada en 473 millones de pesos.

Operativos en Sinaloa: Irrumpen en Cosalá y aseguran más precursores

De manera simultánea, en el municipio serrano de Cosalá, las tareas de investigación permitieron ubicar un área utilizada para concentrar precursores químicos. En este punto se aseguraron:

  • 1,550 litros de sustancias químicas líquidas.
  • 275 kilos de sustancias químicas sólidas.
  • El valor estimado de estos precursores asciende a 37 millones de pesos.

Todo el material y las sustancias aseguradas quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para las diligencias correspondientes. Estas acciones, según las autoridades, refrendan el compromiso de trabajar de forma coordinada para combatir la producción y tráfico de drogas sintéticas en Sinaloa.

