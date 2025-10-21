Despliegan operativos simultáneos en Sinaloa y hallan laboratorio con un reactor en pleno Culiacán

En una serie de acciones coordinadas contra el crimen organizado en Sinaloa, fuerzas federales localizaron y desmantelaron un laboratorio clandestino para la elaboración de metanfetamina en Culiacán, donde se aseguró un reactor y toneladas de sustancias químicas.

Adicionalmente, en la misma capital sinaloense, se interceptó un vehículo cargado con cientos de miles de pastillas de fentanilo y más de 500 kilos de metanfetamina.

Los operativos, confirmados por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, también incluyeron acciones en el municipio de Cosalá, donde se desmanteló otra área utilizada para almacenar precursores químicos.

El golpe en Culiacán: Laboratorio y cargamento millonario

Las acciones en la capital sinaloense arrojaron dos resultados significativos:

Aseguramiento de Droga Terminada: Derivado de trabajos de inteligencia, se localizó un vehículo que transportaba un cargamento masivo de drogas sintéticas, valuado en 246 millones de pesos:



211,000 pastillas de fentanilo (con un peso de 23 kg).

(con un peso de 23 kg). 500 kilos y 130 litros de metanfetamina .

. Dosis de cocaína (cantidad no especificada).

Desmantelamiento de Laboratorio: En un segundo punto de Culiacán, las fuerzas federales (Defensa, Semar, GN, FGR) inhabilitaron un laboratorio clandestino. En el lugar se destruyó:



Un reactor de síntesis orgánica .

. Un contenedor metálico y dos destiladores.

3,400 litros y 1,000 kilos (una tonelada) de diversas sustancias químicas utilizadas para producir metanfetamina.

de diversas sustancias químicas utilizadas para producir metanfetamina. Solo esta acción representa una afectación económica al crimen organizado estimada en 473 millones de pesos.

En diferentes acciones operativas realizadas el día de ayer en Sinaloa, elementos de @Defensamx1 aseguraron en Culiacán más de 500 kilos y 130 litros de metanfetamina, 23 kilos y 211 mil pastillas de fentanilo, y un laboratorio clandestino con más de 3,400 litros y una tonelada… pic.twitter.com/Cj37l4BCnf — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) October 21, 2025

Operativos en Sinaloa: Irrumpen en Cosalá y aseguran más precursores

De manera simultánea, en el municipio serrano de Cosalá, las tareas de investigación permitieron ubicar un área utilizada para concentrar precursores químicos. En este punto se aseguraron:



1,550 litros de sustancias químicas líquidas.

de sustancias químicas líquidas. 275 kilos de sustancias químicas sólidas.

de sustancias químicas sólidas. El valor estimado de estos precursores asciende a 37 millones de pesos.

Todo el material y las sustancias aseguradas quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para las diligencias correspondientes. Estas acciones, según las autoridades, refrendan el compromiso de trabajar de forma coordinada para combatir la producción y tráfico de drogas sintéticas en Sinaloa.