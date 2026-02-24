VIDEO Fatal accidente en Iztapalapa: Hombre pierde la vida tras caer de puente vehicular

La alcaldía Iztapalapa fue escenario de un trágico suceso vial durante la madrugada de este martes, específicamente en las inmediaciones de la estación Ermita Iztapalapa correspondiente a la Línea 5 del Metrobús. El incidente, que tuvo lugar en el punto donde convergen la Avenida Arneses y la Calzada Ermita Iztapalapa, resultó en el fallecimiento de un hombre y dejó a una persona más con heridas de consideración.

Motociclista fue golpeado por un automóvil

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el conductor de una motocicleta transitaba por la vialidad cuando fue golpeado por un automóvil. El impacto del vehículo provocó que el motociclista perdiera el control justo en el momento en que intentaba incorporarse al puente de la Avenida Arneses.

A consecuencia de la colisión inicial, el operador de la unidad de dos ruedas salió proyectado, cayendo desde la estructura elevada hacia la parte inferior, donde se encuentra la superficie de rodamiento activa. El cuerpo de la víctima quedó tendido sobre el carril que está destinado exclusivamente para la operación de la Línea 5 del Metrobús, precisamente en el área que comprende la estación Ermita Iztapalapa.

Gravedad de la caída del hombre provocaría la muerte del conductor

Lamentablemente, debido a la gravedad de la caída y el impacto contra el suelo, el conductor falleció de manera instantánea en el sitio. Los servicios de emergencia que acudieron al llamado confirmaron que el sujeto ya no presentaba signos vitales al momento de su revisión.

Por otro lado, se informó que una mujer que viajaba como acompañante en la motocicleta resultó con diversas lesiones derivadas del accidente. La sobreviviente recibió las primeras atenciones médicas en el lugar mientras se esperaba su traslado o atención complementaria.

Las autoridades locales procedieron a resguardar la escena del siniestro, quedando a la espera de que el personal especializado y los peritos adscritos a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México hagan acto de presencia.

Los expertos forenses serán los encargados de realizar el levantamiento del cadáver y recolectar las evidencias necesarias para determinar las responsabilidades del automovilista involucrado en este trágico choque y posterior caída. El tránsito en el carril confinado se vio interrumpido para facilitar las labores de investigación y retiro de la unidad accidentada en esta importante intersección de la demarcación.