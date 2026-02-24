No era Nemesio: el verdadero nombre de “El Mencho” que aparece en su CURP

Por años, el nombre de "El Mencho" apareció de forma consistente en fichas de búsqueda y reportes oficiales como Nemesio Oseguera Cervantes. Sin embargo, documentos oficiales indican que el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue registrado con un nombre distinto.

¿Cuál es el verdadero nombre de "El Mencho"?

De acuerdo con los datos oficiales de RENAPO, el capo más buscado por la DEA fue registrado únicamente como Rubén Oseguera Cervantes en 1967, bajo el número de acta 00575. Curiosamente, esto significa que su registro ocurrió un año después de su nacimiento en Aguililla, Michoacán.

Incluso, el Departamento de los Estados Unidos señala que Nemesio Rubén Oseguera Cervantes es su nombre completo, aunque la CURP solo especifica uno.

El apelativo "Nemesio", que se cree adoptó desde muy joven en honor a un padrino, es en realidad un alias que cobró tanta fuerza que terminó sustituyendo a su identidad real.

Origenes humildes de "El Mencho": así se convirtió en líder del CJNG

Nacido el 17 de julio de 1966, Rubén Oseguera Cervantes creció en una familia dedicada al cultivo de aguacate. Debido a problemas económicos, abandonó la escuela primaria y, a los 14 años, comenzó a cuidar plantaciones de marihuana.

En una zona donde muchos jóvenes buscaban emular el “sueño americano”, cruzó la frontera hacia Estados Unidos, sin imaginar que ese paso marcaría el inicio de su camino criminal.

Los registros indican que en 1986 fue arrestado en San Francisco por robo y portación de armas, aunque ya existían señalamientos de que, en ese entonces, ya estaba involucrado en el tráfico de metanfetaminas junto con Abigael González Valencia, alias "El Cuini".

A pesar de ser deportado, regresó a California, donde fue arrestado por segunda vez tras declararse culpable en un caso vinculado al tráfico de heroína, en el que también buscaba proteger a su hermano Abraham.

Posteriormente regresó a México, se enroló como policía en Jalisco, pero abandonó la corporación para integrarse de lleno al Cártel de Milenio.

"Los Matazetas": ascenso de "El Mencho"

El Cártel del Milenio operaba bajo el ala de la federación de Sinaloa, donde Ignacio "Nacho" Coronel, principal operador de Joaquín "El Chapo" Guzmán en Jalisco, confió en la capacidad operativa de Oseguera para cuidar la plaza de Guadalajara.

Mientras "Los Zetas" incursionaban en el occidente del país, se creó un brazo armado de élite con una misión específica: eliminar a los sicarios rivales, siendo Rubén uno de los comandantes clave de esta facción.

En 2010, tras la muerte de "Nacho" Coronel, la estructura de poder en Jalisco se fracturó. Nemesio aprovechó esta oportunidad para independizar a "Los Matazetas" y fundar lo que hoy conocemos como el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Actualmente, el CJNG es considerado una organización transnacional que opera en gran parte del territorio mexicano y en varios continentes. Su permanencia no solo depende de quién sea la próxima cabecilla, sino también de la respuesta de las autoridades mexicanas, quienes después de mucho tiempo dejaron atrás la política de “abrazos, no balazos” tras el abatimiento de "El Mencho".