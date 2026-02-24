¡Colapso en el Metro CDMX HOY! Estas son las Líneas con alta afluencia y retrasos para este martes
El Metro CDMX comienza el martes registrando alta afluencia en al menos 6 líneas; te compartimos las estaciones afectadas y con retrasos hoy 24 de febrero 2026.
¡Sal con tiempo! Para este martes 24 de febrero 2025, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el avance de trenes en las 12 líneas del Metro CDMX, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte, pero ¿qué está pasando hoy?
¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY? Retrasos y avance de trenes este martes; líneas con alta afluencia
Línea azul saturada y sin trenes
Usuarios reportaron falta de trenes en la Línea Azul, aseguran llevar varios minutos en espera de un vagón; hay alta afluencia.
El Metro CDMX aclaró que ya se está trabajando en agilizar el servicio.
Buen día. Se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 2.— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 24, 2026
Te recordamos permitir el libre cierre de puertas, ceder el paso a quienes descienden del vagón y usar la palanca sólo en caso de emergencia.
Sin avance en Ecatepec; piden agilizar el servicio
Reportan retrasos en Ecatepec, usuarios aseguran que el tren se detiene por más de 10 minutos en cada estación; piden a las autoridades agilizar el servicio.
Por otro lado, se registra alta afluencia en las Línea 3,7,8,12 y B.
Llevamos más de diez minutos desde que salimos de olímpica y estamos parados en Ecatepec!— ckrispy (@Christian060790) February 24, 2026
Avance lento en la Línea 3: ¿Qué está pasando?
Usuarios reportan retrasos en la Línea 3, aseguran que los trenes no avanzan hasta que se llenen; piden agilizar el servicio.
El Metro CDMX aclara que la línea presenta alta afluencia pero que el servicio ya se está agilizando.
Buen día. Se presenta afluencia alta en la Línea 3, se envían unidades vacías a las estaciones con mayor demanda. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 24, 2026
Estas son las Líneas con alta afluencia
Se registra alta afluencia en la Línea 2, 3, 7, 8, A y B, lo que podría generar un mayor tiempo de espera; se pide tener paciencia.
#MetroAlMomento:— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 24, 2026
Comienza a registrarse afluencia alta en las Líneas 2, 3, 7, 8, A y B, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje.
Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.
Toma previsiones.… pic.twitter.com/TG63n9zaKR
¡Inician las operaciones para este martes!
En punto de las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. En la Ciudad de México esperamos una temperatura Máx. 24° C Mín. 5° C. pic.twitter.com/rQC5YeicGI— MetroCDMX (@MetroCDMX) February 24, 2026