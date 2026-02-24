Logo Inklusion Sitio accesible
tva (1).png
Última Hora

Así cazaron a “El Mencho": Ejército da los DETALLES del brutal operativo para eliminarlo

¡Colapso en el Metro CDMX HOY! Estas son las Líneas con alta afluencia y retrasos para este martes

El Metro CDMX comienza el martes registrando alta afluencia en al menos 6 líneas; te compartimos las estaciones afectadas y con retrasos hoy 24 de febrero 2026.

Metro CDMX HOY 24 de febrero 2026: Líneas con retrasos y alta afluencia; avance de trenes
¿Qué pasa en el Metro CDMX este martes?|AZTECA NOTICIAS
Notas,
Seguridad

Escrito por: Fernanda Benítez,Iván Ramírez

¡Sal con tiempo! Para este martes 24 de febrero 2025, Fuerza Informativa Azteca (FIA) te comparte el avance de trenes en las 12 líneas del Metro CDMX, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte, pero ¿qué está pasando hoy?

¿Qué pasa en el Metro CDMX HOY? Retrasos y avance de trenes este martes; líneas con alta afluencia

Línea azul saturada y sin trenes

Usuarios reportaron falta de trenes en la Línea Azul, aseguran llevar varios minutos en espera de un vagón; hay alta afluencia.

El Metro CDMX aclaró que ya se está trabajando en agilizar el servicio.

Sin avance en Ecatepec; piden agilizar el servicio

Reportan retrasos en Ecatepec, usuarios aseguran que el tren se detiene por más de 10 minutos en cada estación; piden a las autoridades agilizar el servicio.

Por otro lado, se registra alta afluencia en las Línea 3,7,8,12 y B.

Avance lento en la Línea 3: ¿Qué está pasando?

Usuarios reportan retrasos en la Línea 3, aseguran que los trenes no avanzan hasta que se llenen; piden agilizar el servicio.

El Metro CDMX aclara que la línea presenta alta afluencia pero que el servicio ya se está agilizando.

Estas son las Líneas con alta afluencia

Se registra alta afluencia en la Línea 2, 3, 7, 8, A y B, lo que podría generar un mayor tiempo de espera; se pide tener paciencia.

¡Inician las operaciones para este martes!

En punto de las 5:00 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún contratiempo en algunas de las 12 líneas.

Tags relacionados
CDMX Metro CDMX Transporte en México

Notas