EN VIVO: Marchas, bloqueos y alternativas viales en CDMX este martes 24 de febrero
Sal con tiempo. Sigue nuestro reporte vial en tiempo real con las marchas, bloqueos activos y las mejores rutas alternas para moverte hoy por la Ciudad de México.
Continúa la semana y este martes 24 de febrero la Ciudad de México amanece con diversas movilizaciones que podrían complicar tu traslado. De acuerdo con el reporte del C5 y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), se prevén al menos ocho concentraciones, principalmente en la alcaldía Cuauhtémoc.
Si estás por salir de casa o ya estás en el tráfico, revisa nuestro minuto a minuto para conocer qué calles están cerradas y cuáles son tus mejores alternativas viales.
Afectación vehicular en inmediaciones de la Arena México
Se prevé afectación vehicular en inmediaciones de la Arena México, ubicada en Dr. Lavista #189, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, por evento a las 19:30 horas.
Marchas previstas para este martes 24 de febrero
08:00 HORAS | Emiliano Zapata
Prevista concentración de manifestantes en Emiliano Zapata no. 854, col. El Parque, alcaldía Venustiano Carranza a las 08:00 horas.
09:00 HORAS | Ángel de la Independencia
Se espera marcha a las 09:00 horas del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo Capitalino.
12:00 HORAS | Circuito Javier Piña
Por arribo de concentración de manifestantes en Circuito Javier Piña, esquina con Palacios y Lic. Martínez de Castro, col. San Mateo Xalpa, alcaldía Xochimilco, a las 12:00 horas.
12:00 HORAS | Periférico Sur
Por concentración de manifestantes a las 12:00 horas en Periférico Sur y Zapote, col. Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan.
13:00 HORAS | Avenida Río Churubusco
Considera concentración de manifestantes en Av. Río Churubusco y Añil, col. Granjas México, alcaldía Iztacalco (Bajo puente) a las 13:00 horas.
14:00 HORAS | Avenida Paseo de la Reforma
Se espera concentración de manifestantes a las 14:00 horas en Av. Paseo de la Reforma no. 347, col. Cuauhtémoc, alcaldía Cuauhtémoc.
15:00 HORAS | Zócalo
A las 15:00 horas se prevé concentración de manifestantes en Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.
18:30 HORAS | San Gonzalo
Ante posible concentración de manifestantes en San Gonzalo y San Benjamín, col. Pedregal de Santa Úrsula, alcaldía Coyoacán, a las 18:30 horas.
Restricciones: Hoy No Circula
Para que no haya sorpresas antes de arrancar el auto.
- Descansan hoy martes: Engomado Rosa, terminación de placas 7 y 8, Holograma 1 y 2.
- Recuerda que los vehículos con holograma 0 y 00, así como eléctricos e híbridos, circulan con normalidad.