Desmantelan túnel en Nogales, Sonora con dirección a EU, ligado a tráfico de personas

Dentro de una casa en Nogales, Sonora, fue detectado y asegurado un túnel de 79 metros de largo, con dirección a Estados Unidos. No tenía salida.

Sin embargo, se presume que estaba pensado para traficar personas. En el lugar fue detenida una persona, con 21 cartuchos útiles. De acuerdo con las investigaciones, está relacionado con actividades de vigilancia, contrabando y tráfico de personas.

Hallan túnel presuntamente utilizado para tráfico de personas

Un túnel clandestino con dirección a Estados Unidos fue localizado e inhabilitado en Nogales, Sonora, durante un operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales.

En la acción participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN) y autoridades de seguridad del estado.

En Nogales, Sonora, resultado de trabajos de inteligencia, en una operación coordinada con @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico, @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SonoraSeguridad, se inhabilitó un túnel de 79 metros de longitud y 4.5 metros de profundidad, con dirección hacia Estados… pic.twitter.com/k3jOLOGQHs — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 9, 2026

El hallazgo se dio tras trabajos de inteligencia y vigilancia que permitieron localizar un inmueble en la colonia Centro, presuntamente vinculado con un grupo delictivo generador de violencia en la región.

Con los datos recabados, un Juez de Control autorizó una orden de cateo para intervenir el domicilio. Al ingresar, los agentes encontraron una excavación rústica de 4.5 metros de profundidad y 79 metros de longitud, orientada hacia la frontera, aunque sin salida habilitada. En el lugar fue detenida una persona, a quien se le aseguraron 21 cartuchos útiles.

Túnel presuntamente utilizado para tráfico de personas

Las investigaciones señalan que el detenido estaría relacionado con actividades de vigilancia, contrabando y tráfico de personas para un grupo criminal.

Dentro de una casa en #Nogales, #Sonora, fue detectado y asegurado un túnel de 79 metros de largo, con dirección a Estados Unidos.



No tenía salida. Sin embargo, se presume que estaba pensado para traficar personas. En el lugar fue detenida una persona, con 21 cartuchos útiles.… pic.twitter.com/RtlAJOdGmO — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 9, 2026

Tras su detención, fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará con las indagatorias, mientras que el inmueble quedó asegurado y bajo resguardo policial.

El hallazgo del túnel en Nogales también pone el foco en el tráfico de personas, una actividad ilícita en la que redes criminales organizan el cruce irregular de migrantes hacia Estados Unidos.

Estas organizaciones operan mediante rutas clandestinas, vigilancia constante y, en algunos casos, infraestructura como túneles para evadir controles fronterizos.