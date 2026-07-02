Este mes cambia el calendario: Descubre si tu auto debe verificar en Jalisco a partir de julio
¿Te toca verificar? Durante julio cambia el calendario de Verificación Vehicular en Jalisco; revisa si tu automóvil debe realizar este mes el trámite.
Julio marca el inicio de un nuevo periodo dentro del programa de Verificación Vehicular Jalisco, por lo que miles de conductores deberán revisar si ya les corresponde realizar este trámite obligatorio.
Cumplir con el calendario oficial no solo ayuda a evitar pagos adicionales, también permite circular conforme a la normativa ambiental vigente en el estado.
Antes de sacar la cita, revisa si julio ya es tu turno para la verificación vehicular en Jalisco
El calendario cambia conforme avanza el año y cada periodo corresponde a un grupo distinto de automóviles. Durante julio y agosto, deberán realizar la Verificación Vehicular Jalisco los vehículos cuyas placas terminan en 6.
El resto del calendario permanece organizado de la siguiente manera:
- Enero-Febrero: terminación 1.
- Febrero-Marzo: terminación 2.
- Marzo-Abril: terminación 3.
- Abril-Mayo: terminación 4.
- Mayo-Junio: terminación 5.
- Julio-Agosto: terminación 6.
- Agosto-Septiembre: terminación 7.
- Septiembre-Octubre: terminación 8.
- Octubre-Noviembre: terminación 9.
- Noviembre-Diciembre: terminación 0.
Consultar el calendario antes de acudir evita perder la cita o pagar recargos por realizar el trámite fuera del periodo establecido.
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✅🍃 La Verificación Jalisco cumple con las Normas Oficiales Mexicanas, garantizando un proceso transparente y confiable.— Gobierno de Jalisco (@GobiernoJalisco) August 23, 2025
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¿Cuánto cuesta verificar un vehículo en Jalisco?
Realizar la prueba dentro del plazo correspondiente tiene un costo de 500 pesos; en cambio, quienes dejen pasar su periodo deberán cubrir una tarifa de 550 pesos, correspondiente al trámite extemporáneo.
Por ello, las autoridades recomiendan revisar el calendario con anticipación y programar la cita antes de que concluya el bimestre asignado.
No todos los vehículos están obligados a verificar; el programa contempla algunas excepciones.
Se encuentran exentos:
- Vehículos modelo del año y del año siguiente.
- Automóviles eléctricos.
- Vehículos híbridos.
- Unidades con placas federales.
- Vehículos clásicos reconocidos.
- Motocicletas.
- Maquinaria destinada a la construcción.
Si tu automóvil pertenece a alguno de estos grupos, no será necesario realizar la prueba de emisiones.
Así puedes sacar tu cita para verificar sin hacer filas
El trámite únicamente puede programarse mediante el portal oficial de Verificación Responsable Jalisco.
El procedimiento consiste en tres pasos:
- Registrar los datos del propietario y del vehículo.
- Realizar el pago correspondiente, ya sea en línea o mediante la orden de pago.
- Elegir el Centro de Verificación, la fecha y el horario disponibles.
- Una vez validado el pago, el sistema permitirá confirmar la cita.