tva (1).png
Mundial 2026

México vs Ecuador: Aficionados estallan con celebraciones por el triunfo de México; videos de festejos

VIDEO | Así fue el momento exacto en que una pipa cargada con combustible volcó y explotó en Tlaxcala

La volcadura y explosión de una pipa cargada con combustible sobre la carretera Apizaco-Calpulalpan, en Tlaxcala, desata cierre, emergencia y caos vial.

VIDEO-_-Así-fue-el-momento-exacto-en-que-una-pipa-cargada-con-combustible-volcó-y-explotó-en-Tlaxcal.webp
La volcadura y explosión de una pipa cargada con combustible sobre la carretera Apizaco-Calpulalpan, en Tlaxcala, desata cierre, emergencia y caos vial.|C5

Escrito por: Daniel Rivera Guzmán

La volcadura y explosión de una pipa cargada de combustible este miércoles sobre la carretera Apizaco-Calpulalpan, en Hueyotlipan, Tlaxcala, desató una intensa movilización de cuerpos de emergencia y el cierre total de la carretera.

El estallido provocó una enorme columna de humo visible a varios kilómetros de distancia, lo que generó alarma entre habitantes y automovilistas que transitaban por la zona.

INFORMACIÓN EN DESARROLLO....

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: ACCIDENTE DE PIPA DE GAS EN LA CARRETERA MÉXICO-VERACRUZ DEJA A 2 PERSONAS MUERTAS

Tags relacionados
Carreteras en México Accidentes en México Estados

Notas

App EnVivo Logo
EN VIVO
  • https://www.tvazteca.com/aztecanoticias/transmisiones-especiales-fia