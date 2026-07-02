VIDEO | Así fue el momento exacto en que una pipa cargada con combustible volcó y explotó en Tlaxcala

La volcadura y explosión de una pipa cargada de combustible este miércoles sobre la carretera Apizaco-Calpulalpan, en Hueyotlipan, Tlaxcala, desató una intensa movilización de cuerpos de emergencia y el cierre total de la carretera.

El estallido provocó una enorme columna de humo visible a varios kilómetros de distancia, lo que generó alarma entre habitantes y automovilistas que transitaban por la zona.

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#Entérate | En la carretera federal #México–#Veracruz, a la altura de Adolfo López Mateos, municipio de #Hueyotlipan, el contenedor de una pipa se desprendió del tractocamión, se incendió y posteriormente explotó. 🛣️🚛 pic.twitter.com/gyJIFgmXx8 — Coracyt Noticias (@CoracytNoticias) July 2, 2026