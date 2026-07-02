VIDEO | Así fue el momento exacto en que una pipa cargada con combustible volcó y explotó en Tlaxcala
La volcadura y explosión de una pipa cargada con combustible sobre la carretera Apizaco-Calpulalpan, en Tlaxcala, desata cierre, emergencia y caos vial.
La volcadura y explosión de una pipa cargada de combustible este miércoles sobre la carretera Apizaco-Calpulalpan, en Hueyotlipan, Tlaxcala, desató una intensa movilización de cuerpos de emergencia y el cierre total de la carretera.
El estallido provocó una enorme columna de humo visible a varios kilómetros de distancia, lo que generó alarma entre habitantes y automovilistas que transitaban por la zona.
INFORMACIÓN EN DESARROLLO....
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#Entérate | En la carretera federal #México–#Veracruz, a la altura de Adolfo López Mateos, municipio de #Hueyotlipan, el contenedor de una pipa se desprendió del tractocamión, se incendió y posteriormente explotó. 🛣️🚛 pic.twitter.com/gyJIFgmXx8— Coracyt Noticias (@CoracytNoticias) July 2, 2026
🔥Explota pipa en la autopista México–Veracruz— Carlos Martin Huerta (@carlosmartinh) July 2, 2026
🚨Una pipa explotó sobre la autopista México–Veracruz, en el tramo de Hueyotlipan, Tlaxcala, provocando el cierre de los carriles con dirección a Calpulalpan. pic.twitter.com/YzpdroPWSz