¡Emergencia en Edomex! Desalojan vecinos por fuga de gas en el municipio de Nezahualcóyotl

En la madrugada de este 1 de julio 2026, se reportó una intensa fuga de gas en calles de la colonia Benito Juárez, en el municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México (Edomex); afecto más de 500 domicilios.

Autoridades continúan con los trabajos de la zona; se desconoce la fecha en la que las familias desalojada podrán regresar a sus hogares.

Fuga de gas en Nezahualcóyotl afecta a 500 viviendas y deja más de 150 familias desalojadas

Vecinos aseguraron que la fuga de gas comenzó alrededor de las 12 de la madrugada de este miércoles, cuando percibieron un fuerte olor a combustible, acompañado de un inusual y fuerte ruido proveniente de una tubería.

Al parecer, la fuga de gas en Nezahualcóyotl, Estado de México, fue provocada por la ruptura de una tubería. Al lugar llegaron elementos de Protección Civil, Bomberos y el Ejército.

Según autoridades, la fuga afectó alrededor de 500 viviendas en la zona, provocando el desalojo de más de 150 familias.

Las familias desalojadas tuvieron que pasar la noche en algunos parques públicos o al interior de sus automóviles. Se desconoce la fecha exacta en la que los afectados podrán regresar a sus hogares.

A pesar de lo aparatoso del incidente, no se reportan personas afectadas o daños graves; autoridades ya trabajan para resolver la problemática en la zona.

⚠️⚠️⚠️Información importante en relación a la fuga de gas en las Torres y Gustavo Baz en la Colonia Benito Juárez. ‼️https://t.co/zy9JTahksR — Gobierno Municipal de Nezahualcóyotl (@GobNeza) July 1, 2026

¿Cuándo se resolverá la fuga de gas en Nezahualcóyotl, Edomex?

A través de un video en redes sociales, el alcalde del municipio de Nezahualcóyotl, Adolfo Cerqueda, explicó que los elementos de seguridad cerraron las válvulas de presión, por lo que actualmente están en espera de que baje para poder realizar la intervención.

Se espera que el tiempo aproximado para comenzar con los trabajos, es de 13 a 14 horas, por lo que mantendrán informada a la población.

¿Qué hacer si detecto una fuga de gas en CDMX?

En caso de percibir una fuga de gas dentro de una casa, departamento o establecimiento en la Ciudad de México (CDMX), las autoridades recomiendan mantener la calma y realizar el siguiente protocolo.



Cierra la llave del tanque de gas o llave de paso

Ventila el lugar

Evita contacto con corrientes eléctricas

Sal del lugar

Llama a los servicios de emergencia

De acuerdo con Protección Civil, si tienes alguna emergencia debes comunicarte al 911, o a la estación central de bomberos 57 68 37 00, ellos acudirán al lugar en el que se presente está situación.

La fugas de gas suelen provocarse por el desgaste, deterioro o corrosión de tuberías y aparatos, instalaciones defectuosas o la mala instalación, lo que provoca escapes riesgosos que pueden terminar en graves explosiones o intoxicaciones, por ello es muy importante revisar o estar atento a cualquier señal que indique que pueda existir una fuga.