Cronología del caso Wendy Naomi: La menor desapareció mientras esperaba a su madre en un edificio federal de NL

Wendy Naomi Martínez Martínez, de 17 años de edad, desapareció el pasado 26 de junio mientras esperaba a su madre en el interior del Palacio Federal de Guadalupe, Nuevo León (NL). La adolescente permaneció sola en el primer nivel del inmueble mientras su mamá realizaba un trámite en el segundo piso; sin embargo, al regresar minutos después, ya no se encontraba en el lugar.

Desde entonces, autoridades estatales mantienen una investigación para reconstruir sus últimos movimientos y esclarecer lo ocurrido.

Esto se sabe de la desaparición de Wendy Naomi en NL

En entrevista con Azteca Notreste, la madre de Wendy Naomi dio detalles de cómo ocurrió la desaparición y cuál es la actualidad del caso.

"Desde ese día fue interpuesta (la denuncia) y hasta ahorita yo creo que ya debería ser una Alerta Amber, no un boletín, porque ya han pasado muchos días y no sabemos nada de ella. Wendy no sabe realizar un trámite; Wendy estaba conmigo en esa dependencia por un recibimiento de la tarjeta de mi niña, de la más chica. Ahí asistí porque me citaron en ese día en un horario, pero ella desapareció al momento de entrar por la tarjeta al segundo piso.

"La dejé afuera, no dejaban entrar a otra persona que fuera contigo, la dejé afuera, donde estaba el personal dando atención a toda la gente que fue y, cuando bajé, ya no estaba. Sí busqué todavía en el área, en los baños, pregunté a ciertas conocidas que andaban de mi colonia, de la escuela donde va mi niña, pero no la vieron".

De acuerdo con el testimonio de la madre de Wendy Naomi, la desaparición fue reportada desde el mismo 26 de junio. Explicó que, tras perder contacto con la adolescente, acudió de inmediato al C4 de Juárez para solicitar el apoyo de las autoridades y del área especializada en búsqueda de personas.

Entre las 16:30 y las 17:00 horas presentó formalmente la denuncia correspondiente y aseguró que, desde ese momento, ha entregado toda la información y las pistas que ha recibido sobre el caso. Sin embargo, afirmó que hasta ahora no ha observado un seguimiento suficiente a los datos proporcionados durante la investigación.

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Wendy Naomi era víctima de hostigamiento; confirma la Fiscalía

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León informó que el expediente por la desaparición de Wendy Naomi también incorpora una denuncia presentada con anterioridad por los padres de la adolescente por un presunto caso de hostigamiento y acoso.

El fiscal general, Javier Flores Saldívar, explicó que ese antecedente ya forma parte de las líneas de investigación; sin embargo, señaló que la identidad de la persona señalada permanecerá bajo reserva para no comprometer el desarrollo de las indagatorias.

Mientras tanto, las autoridades continúan reconstruyendo los últimos movimientos de la menor; entre las diligencias se encuentra el análisis de las cámaras de videovigilancia ubicadas en los alrededores del Palacio Federal de Guadalupe, sitio donde Wendy Naomi fue vista por última vez mientras esperaba a su madre, con el objetivo de obtener nuevos elementos que permitan esclarecer su desaparición.