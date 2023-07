Despiden a Aitana, menor que murió en elevador de Quintana Roo.

Durante la tarde de este miércoles en Tinum, Yucatán, fue enterrada la menor de 6 años Aitana, quien murió presada en un elevador de hospital 18 del IMSS en Quintana Roo, ell fue acompañada por familiares, conocidos y personas de la comunidad , esto tras ser velada en casas de sus abuelitos, estas fueron las palabras de Efraín Catillo, abuelo de Aitana:

” No hay palabras más como dicen, está ahí mi corazón porque, mi nietecita murió, que no hubiera pasado eso, que le llegue a pasar a tu hermanito, a no sé quién, duele, no hay palabras “

¿Qué pasó con el camillero?

En tanto el camillero que fue acusado por el delito de homicidio culposo fue liberado, esto debido a que los hechos en los cuales se basa la investigación no le implican responsabilidad penal. estas fueron sus palabras de el camillero Víctor mientras estaba detenido:

” También fui víctima. también quedé encerrado y tuve que salir por un agujero complicado, y todavía intenté rescatar a la bebé “

Las investigaciones por lo ocurrido

LA fiscalía del Estado de Quintana Roo, manifestó que se llegará hasta las últimas consecuencias y seguirá con las indagatorias con respecto a los encargados de supervisar la conservación y mantenimiento de los elevadores del hospital, así como a la empresa concesionaria que fue contratada por el IMSS para el funcionamiento de los elevadores.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó en un comunicado que ya se separó del cargo a los encargados del mantenimiento del hospital donde ocurrieron los hechos, además se sabe que ya se presentó una denuncia penal en contra de la empresa encargada de los elevadores.