¿Destituido por inseguridad descontrolada en Morelos? Remueven a Miguel Ángel Urrutia de la Secretaría de Seguridad del estado

¿Destituido por falta de control en la seguridad de Morelos? La salida de Miguel Ángel Urrutia como secretario de Seguridad Pública en el estado comenzó como un rumor el martes 21 de abril y este miércoles, la gobernadora Margarita González Saravia confirmó el cambio.

Su ausencia el lunes en la Mesa para la Construcción de la Paz fue la primera señal de que sería sustituido por alguien más.

En un estado donde los delitos de alto impacto como el secuestro y el feminicidio no dejan de subir, su salida parece ser el último recurso del gobierno estatal para intentar retomar el control.

Gestión de exsecretario de seguridad de Morelos marcada por números rojos

La realidad en las calles de Morelos fue el primer enemigo de Urrutia. Según datos del Secretariado Ejecutivo, desde 2019 hasta este 2025-2026, delitos como el robo de vehículos, el narcomenudeo y la extorsión han mantenido una tendencia al alza.

El incremento exponencial de la violencia terminó por rebasar la capacidad operativa de una secretaría que, en lugar de dar resultados, se vio envuelta en polémicas de abuso de autoridad.

Secretario de seguridad en polémica: Escándalo por pruebas sembradas a abogado en Morelos

El pasado 10 de abril en Cuernavaca, elementos bajo el mando de Urrutia detuvieron a un abogado acusándolo de llevar armas y drogas. Sin embargo, tras horas de audiencia, un juez ordenó su libertad inmediata al confirmar que las pruebas no tenían sustento y que, presuntamente, los mismos policías le habían plantado los objetos.

Colocan narcomanta dirigida al exsecreario de seguridad de Morelos

Recientemente se viralizó una narcomanta dirigida a Urrutia, donde se le cuestionaba de dónde sacaba el fentanilo que sus policías supuestamente "siembran" a ciudadanos inocentes.

Además, se lanzaron advertencias sobre la publicación de propiedades que el ahora exsecretario habría comprado con dinero de dudosa procedencia.

Inseguridad desbordada en Morelos, ¿una destitución podrá disminuirla?

Morelos enfrenta hoy una de sus crisis de seguridad más profundas. La salida de Urrutia se da porque el gobierno perdió el control frente a los homicidios dolosos y los despojos que asfixian a la población.

Designan a nuevo secretario de Seguridad Pública en el Estado de Morelos

El nuevo secretario encargado de la seguridad del estado es el General José Luis Bucio Quiroz, quien se habría desempeñado como comandante de la 24.ª Zona Militar.