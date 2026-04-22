Operativo contra “El Guano": Despliegan al Ejército contra miembros del Cártel de Sinaloa

Una intensa movilización de fuerzas federales mantiene en vilo a la región del Triángulo Dorado en México. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que el Ejército Mexicano encabeza un operativo de alto impacto en la zona serrana de Tamazula, Durango, y los límites con Sinaloa.

Aunque se ha informado sobre la existencia de personas detenidas tras los enfrentamientos en la sierra, hasta el momento las autoridades mantienen bajo reserva la identidad de los mismos y no han confirmado la captura de su objetivo prioritario: Aureliano Guzmán Loera, alias "El Guano".

¿Quién es "El Guano"? Objetivo de México por su rol en el Cártel de Sinaloa

Aureliano, hermano mayor de Joaquín "El Chapo" Guzmán, es considerado por la DEA como uno de los pilares operativos del Cártel de Sinaloa en la zona serrana, controlando el cultivo y tráfico de amapola y marihuana a gran escala.

Por "El Guano", el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares, debido a múltiples acusaciones pendientes en una corte de Arizona por el tráfico de heroína, fentanilo, cocaína y metanfetamina.

La zona permanece bajo estricta vigilancia aérea y terrestre, con reportes de aeronaves artilladas sobrevolando diversas comunidades de la sierra. Se espera que en las próximas horas la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) emita un comunicado oficial para detallar el saldo del despliegue y confirmar si el líder de la facción de "Los Guanos" ha sido finalmente neutralizado o capturado en esta incursión.

“El Guano”, hermano de “El Chapo” Guzmán.|EU

*Información en desarrollo