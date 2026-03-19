Lo que las selvas del sureste mexicano resguardaron durante siglos bajo raíces y tierra, la maquinaria moderna lo redujo a escombros en apenas unos meses. No se trata solo de cifras, aunque el dato hiela la sangre: miles de estructuras prehispánicas han sido alteradas o destruidas para abrir paso a las vías del Tren Maya.

A diferencia de los hallazgos que se presumen en conferencias oficiales, la realidad en el trazo es menos brillante. Especialistas que han trabajado en el terreno señalan un método de trabajo que priorizó la velocidad política sobre la memoria histórica. Allí donde debió haber pinceles y paciencia, hubo dinamita y excavadoras.

Destrucción del patrimonio arqueológico en el sureste mexicano

El problema no es solo lo que se rompió, sino el contexto que se perdió para siempre. Un monumento maya no es una pieza aislada en un museo; es parte de un sistema vivo de caminos, depósitos de agua y centros ceremoniales. Al meter maquinaria pesada para nivelar el terreno sin un estudio exhaustivo previo, se borraron las conexiones que permitían a los arqueólogos entender la cosmogonía de esta civilización.

Impacto ambiental y riesgo en el sistema de cuevas y cenotes

Mientras el tren avanza, el mapa sagrado de México se encoge. El uso de explosivos en zonas de alta sensibilidad kárstica no solo afectó las estructuras visibles, sino que puso en jaque el delicado equilibrio del subsuelo. Los mayas veían en las cuevas y cenotes la entrada al inframundo; hoy, muchos de estos espacios enfrentan derrumbes o contaminación por la cimentación de las vías.

Este no es un daño colateral menor. La fragilidad del suelo en la Península de Yucatán convierte cada detonación en una amenaza directa para el acuífero maya, el depósito de agua dulce más importante de la región.

¿Qué pasará con los hallazgos arqueológicos del Tren Maya?

Hoy, con las vías ya tendidas, el costo histórico sigue bajo una evaluación que muchos consideran insuficiente. Lo que queda es la sensación de una oportunidad perdida: la de haber integrado el desarrollo económico con una protección real y técnica de un legado que no tiene precio.

La modernidad ha llegado al sureste, pero lo ha hecho sobre los restos de una historia que merecía ser contada con calma, no sepultada por la urgencia de una inauguración. El verdadero reto ahora será documentar lo que sobrevivió, antes de que el tiempo y el olvido completen la tarea que empezó la maquinaria.