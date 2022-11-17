Guerra nuclear: ¿cuáles son los países que sobrevivirían?

Una guerra nuclear significaría el fin de la civilización y posiblemente, la extinción de la humanidad y de todos los seres vivos en el planeta; sin embargo, recientemente un estudio reveló qué países podrían sobrevivir en caso de que un evento de esta magnitud llegará a ocurrir en el mundo.

El estudio fue publicado por la revista Nature Food, en él se analizan las consecuencias de sobrevivir a una guerra nuclear, pues en caso de salir impunes del desastre, el siguiente problema a enfrentar sería una hambruna que afectaría a más de cinco mil millones de habitantes.

Por esta razón, se han examinado los países más viables para generar alimentos por sí mismos a través del impacto que padecería la producción de cultivos como el maíz, el arroz, o la soja.

A lo largo del estudio, Nature Food evalúa un modelo climático a futuro, en la que la obtención de estos alimentos se desplomaría en un 90 % en un lapso de 3 a 4 años, aproximadamente. Asimismo, se analiza el nivel de afectación que sufrirían los suelos para pastoreo y los bancos globales de pesca, incluyendo el nivel de iluminación solar.

Lo anterior a través de inteligencia artificial en la que se vislumbra un escenario donde el planeta estaría plagado de incendios, humo y cenizas, como el resultado de los ataques producidos por la guerra nuclear.

Estos son los países que sobrevivirían a una guerra nuclear

Pese a las consecuencias que generaría una guerra nuclear en el mundo, dicho estudio indica qué países tendrían mayores posibilidades de sobrevivir y son:



El sur de América, específicamente, Argentina.

Oceanía - Australia.

Una parte de África Central.

¿Es posible sobrevivir a una guerra nuclear?

Según los expertos, no hay refugios suficientemente resistentes como para paliar los daños de una guerra nuclear, pero en caso de que se logrará sobrevivir, se enfrentaría una hambruna a nivel mundial.

Las regiones de Argentina, Australia y una porción de África podrían enfrentarla, ya que poseen cultivos más resistentes como el trigo; además, tampoco sufren de sobrepoblación, lo que significaría una ventaja hipotética sobre otros países del mundo.

Por otro lado, ser de los países más alejados del Hemisferio Norte, del centro de Europa y de las principales potencias, les brinda una protección extra, debido a que la onda expansiva de las bombas nucleares no llegaría hasta estos territorios o por lo menos, no con el mismo impacto que a otras regiones.