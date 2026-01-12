VIDEO | “Soy el perro de la senadora": Cae en alcoholímetro de Pachuca Efraín Pedraza, excoordinador en Morena

Un operativo de seguridad desplegado durante un alcoholímetro en Pachuca, Hidalgo, derivó en la detención de Efraín Pedraza, exfuncionario y excoordinador de campaña de una senadora de Morena, Simey Olvera, luego de que intentara intimidar a oficiales municipales tras no superar la prueba de alcoholemia.

Los hechos ocurrieron en días recientes, cuando el conductor fue marcado para revisión de rutina como parte de las acciones preventivas en la capital hidalguense.

A través de un video registrado por las autoridades, se observa cómo Efraín Pedraza se encontraba en evidente estado de ebriedad y, al ser informado del resultado de la prueba del alcoholímetro , se negó inicialmente a entregar su identificación y documentos.

Durante el operativo con los agentes, el exfuncionario y excoordinador de Morena habría incurrido en violencia verbal, al presumir supuestas influencias políticas y lanzar expresiones con las que buscó presionar a los oficiales para evitar la sanción correspondiente.

Efraín Pedraza, trabajador de senadora de Morena, intenta intimidar a policías durante detención por alcoholímetro en Pachuca

Durante varios minutos, el exfuncionario hizo referencia a su cercanía con una senadora de Morena, asegurando tener un papel relevante dentro de la estructura política.

En ese contexto, previo a su detención, amenazó de forma verbal a uno de los elementos, señalándole que "se acordaría de su cara", además de retar a golpes al oficial que aplicó la prueba; pese a la tensión, los agentes mantuvieron el protocolo y reiteraron que únicamente cumplían con su labor dentro del operativo.

"Se te hizo una prueba, no la pasaste. Es mi trabajo, discúlpame", explicó el policía.

"Te pedí tu identificación, no me la quieres dar; te pedí tu licencia y no me la quieres dar", agregó.

Ante esta situación, Efraín Pedraza lanzó una amenaza contra la autoridad: "Soy el perro de la senadora. El cabrón que va a ir adelante". Agrega que, en caso de llegar a la gobernatura se va a "acordar de su pinche cara".

Vehículo asegurado tras detención de Efraín Pedraza, colaborador de senadora de Morena en alcoholímetro de Pachuca

Tras la negativa del conductor para cooperar y su comportamiento, el vehículo fue asegurado y trasladado al corralón, conforme a lo establecido en el reglamento de tránsito. No se reportaron agresiones físicas, aunque sí un ambiente de confrontación que fue controlado por los cuerpos de seguridad presentes en el punto de revisión.

Hasta el momento, no existe postura pública de la senadora ni del partido Morena respecto a lo ocurrido, y tampoco se ha informado de manera oficial sobre la situación jurídica del implicado. Las autoridades locales confirmaron que el operativo de alcoholímetro continuó con normalidad, como parte de las acciones para prevenir accidentes y reforzar la seguridad vial en Pachuca, Hidalgo.