Nataly Chávez García, senadora suplente, alega tener fuero para evitar alcoholímetro (VIDEO)

Fuerte indignación en redes sociales, pues la senadora suplente de Morena, Nataly Chávez García, fue detenida en un operativo de alcoholímetro en la zona metropolitana de Oaxaca y según reportes, la funcionaria habría intentado evadir la sanción alegando que su cargo le otorgaba fuero constitucional.

Los hechos ocurrieron en un filtro de control, donde Nataly Chávez García fue interceptada por las autoridades de tránsito. Al momento de ser requerida para realizar la prueba, la senadora suplente, que ocupa el lugar de la legisladora Luisa G. Córdova, presuntamente se negó a cooperar. Su principal argumento, según testigos, fue que gozaba de fuero constitucional, una protección que, a su juicio, la eximía de cumplir con la normativa vial.

“Les guste o no les guste, vengamos como vengamos, somos gente que tenemos fuero… porque yo soy senadora, soy suplente, pero soy senadora, a fin de cuentas soy senadora y votaron por mí. Tenemos ciertas restricciones, ustedes no pueden revisar vehículos de senadores, quieran o no, no pueden, vengamos pedos o no vengamos pedos, no pueden hacerlo, somos senadores”, dijo en el video que se viralizó en redes sociales.

¿Qué es el fuero y para qué sirve?

El fuero constitucional es una protección legal otorgada a ciertos funcionarios para evitar que sean procesados judicialmente por delitos o faltas durante el ejercicio de sus funciones. Su objetivo principal es asegurar que los legisladores y otros servidores públicos puedan desempeñar sus labores sin ser objeto de alguna persecución política.

Sin embargo, el fuero no es una “licencia para delinquir”. No exime a los funcionarios de sus responsabilidades ciudadanas, como respetar las leyes de tránsito. El alegato de Nataly Chávez García para evitar el alcoholímetro es un claro ejemplo de un abuso de esta figura legal. La ley es clara en que estas protecciones no aplican para faltas administrativas como conducir bajo los efectos del alcohol, de lo que es señalada la senadora suplente.

