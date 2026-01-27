Detienen al exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, por supuesta corrupción

El exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, fue aprehendido este martes 27 de enero apenas aterrizó en suelo panameño. A su llegada en un vuelo procedente de Guatemala, agentes de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Migración ya lo esperaban para cumplir con una orden judicial.

El político salió de la terminal esposado y fue trasladado de inmediato para iniciar su proceso legal ante la Fiscalía Anticorrupción .

El Ministerio Público solicitó a la DIJ hacer efectiva una orden de aprehensión y conducción contra José Gabriel Carrizo Jaén, dentro de una investigación por presunto delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado. Documento fechado el… pic.twitter.com/1LGHlQQWL3 — Panamá En Directo (@panamaendirecto) January 27, 2026

"Soy inocente": Las primeras palabras del exvicepresidente al ser capturado

Al momento de su conducción, Carrizo logró dar breves declaraciones a los medios de comunicación apostados en la terminal aérea. Aseguró que decidió regresar a Panamá al enterarse por las noticias de la orden en su contra , prefiriendo enfrentar la situación "con la frente en alto".

El exfuncionario afirmó que su detención responde a una " persecución política" y sostuvo que no tiene nada que ocultar, subrayando que evitó la juramentación en el Parlacen para presentarse voluntariamente.

Abren tres expedientes de enriquecimiento ilícito contra exvicepresidente

El equipo legal de Carrizo, integrado por los abogados Adecio Mojica y Pedro Meilán, explicó que el exvicepresidente enfrenta al menos tres investigaciones distintas que giran en torno al presunto delito de enriquecimiento injustificado.

Según la defensa, ya se han presentado pruebas y documentación ante la Contraloría para justificar el patrimonio familiar, el cual aseguran que existía desde antes de que ocupara el cargo público. Los defensores cuestionan que se abran múltiples causas por los mismos hechos.

#LoÚltimo El exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, llegó la mañana de este martes 27 de enero al Aeropuerto Internacional de Tocumen, e inmediatamente fue escoltado por agentes de la DIJ, en medio de una orden de conducción y aprehensión que ha girado en su contra la… pic.twitter.com/fi8bHMSX9A — Telemetro Reporta (@TReporta) January 27, 2026

Reserva en el expediente del exvicepresidente de Panamá

De acuerdo a los abogados defensores, la carpeta más reciente en contra de Carrizo, la cual dio pie a la orden de captura, se mantuvo bajo estricto secreto durante algunos días.

Fue hasta este martes cuando la defensa pudo verificar la cifra exacta de la que se le acusa.

Qué pasará con el exvicepresidente de Panamá

Tras ser notificado en el aeropuerto, el procedimiento legal establece que Carrizo debe ser llevado a un centro hospitalario para una revisión médica que certifique que se encuentra en buenas condiciones físicas.

Posteriormente, será trasladado a una celda transitoria, probablemente en las instalaciones de la DIJ o la Policía Nacional en Ancón. Allí permanecerá bajo custodia hasta que se defina la logística de su primera comparecencia ante un juez de garantías.

“Siguen hablando de aprehensión cuando el señor José Gabriel Carrizo ha venido voluntariamente. Es más, él ni siquiera fue al Parlacen a juramentarse, que era un derecho constitucional que tiene, él ha venido voluntariamente”, señaló este martes Pedro Meilán, abogado del… pic.twitter.com/o06r3SWcdg — Telemetro Reporta (@TReporta) January 27, 2026

Audiencia de garantías prevista para las próximas 48 horas

Se espera que la audiencia de garantías se lleve a cabo este miércoles por la tarde. En esta sesión, un juez determinará si la aprehensión en el aeropuerto fue legal, se realizará la imputación formal de cargos y se decidirá si el exvicepresidente enfrentará el proceso en libertad o bajo alguna medida cautelar.