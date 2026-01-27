Logo Inklusion Sitio accesible
Detienen al exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, por supuesta corrupción

El exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, fue aprehendido en el aeropuerto de Tocumen acusado de enriquecimiento injustificado.

José Gabriel Carrizo
El exvicepresidente se encontraba fuera de Panamá desde el 17 de enero.|José Gabriel Carrizo
Escrito por:  Jimena Romero

Con información de: Agencias

El exvicepresidente de Panamá, José Gabriel Carrizo, fue aprehendido este martes 27 de enero apenas aterrizó en suelo panameño. A su llegada en un vuelo procedente de Guatemala, agentes de la Policía Nacional y del Servicio Nacional de Migración ya lo esperaban para cumplir con una orden judicial.

El político salió de la terminal esposado y fue trasladado de inmediato para iniciar su proceso legal ante la Fiscalía Anticorrupción .

"Soy inocente": Las primeras palabras del exvicepresidente al ser capturado

Al momento de su conducción, Carrizo logró dar breves declaraciones a los medios de comunicación apostados en la terminal aérea. Aseguró que decidió regresar a Panamá al enterarse por las noticias de la orden en su contra , prefiriendo enfrentar la situación "con la frente en alto".

El exfuncionario afirmó que su detención responde a una " persecución política" y sostuvo que no tiene nada que ocultar, subrayando que evitó la juramentación en el Parlacen para presentarse voluntariamente.

Abren tres expedientes de enriquecimiento ilícito contra exvicepresidente

El equipo legal de Carrizo, integrado por los abogados Adecio Mojica y Pedro Meilán, explicó que el exvicepresidente enfrenta al menos tres investigaciones distintas que giran en torno al presunto delito de enriquecimiento injustificado.

Según la defensa, ya se han presentado pruebas y documentación ante la Contraloría para justificar el patrimonio familiar, el cual aseguran que existía desde antes de que ocupara el cargo público. Los defensores cuestionan que se abran múltiples causas por los mismos hechos.

Reserva en el expediente del exvicepresidente de Panamá

De acuerdo a los abogados defensores, la carpeta más reciente en contra de Carrizo, la cual dio pie a la orden de captura, se mantuvo bajo estricto secreto durante algunos días.

Fue hasta este martes cuando la defensa pudo verificar la cifra exacta de la que se le acusa.

Qué pasará con el exvicepresidente de Panamá

Tras ser notificado en el aeropuerto, el procedimiento legal establece que Carrizo debe ser llevado a un centro hospitalario para una revisión médica que certifique que se encuentra en buenas condiciones físicas.

Posteriormente, será trasladado a una celda transitoria, probablemente en las instalaciones de la DIJ o la Policía Nacional en Ancón. Allí permanecerá bajo custodia hasta que se defina la logística de su primera comparecencia ante un juez de garantías.

Audiencia de garantías prevista para las próximas 48 horas

Se espera que la audiencia de garantías se lleve a cabo este miércoles por la tarde. En esta sesión, un juez determinará si la aprehensión en el aeropuerto fue legal, se realizará la imputación formal de cargos y se decidirá si el exvicepresidente enfrentará el proceso en libertad o bajo alguna medida cautelar.

