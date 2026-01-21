Veracruz y CDMX lideran la “cacería de brujas” contra periodistas; hay 51 casos procesados

Desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Otto Martínez dio el banderazo de salida a una investigación especial que promete evidenciar la situación actual los periodistas. Con maleta en mano, el periodista anunció el inicio de un recorrido por el país para documentar lo que ha calificado sin rodeos como una "cacería de brujas": la persecución judicial sistemática contra la prensa.

Según el reporte presentado, esta ola de hostigamiento no es casualidad. Inició con fuerza en 2025 y se ha recrudecido en los últimos meses. Las cifras son alarmantes: de 2025 a la fecha, se han contabilizado 51 casos de medios de comunicación o periodistas procesados y perseguidos por fiscalías o gobiernos estatales.

. @_otomartinez en misión especial...



Desde el AICM, Oto inicia un viaje para documentar la persecución de periodistas en México. Hasta ahora, hay 51 casos de medios y 39 de periodistas en 17 estados, liderados por Veracruz y CDMX.



Su primera parada: Minatitlán, rumbo a… pic.twitter.com/yCLBl6jdSI — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) January 21, 2026

El mapa de la persecución a periodistas

De los 51 casos totales, 39 corresponden a periodistas con nombre y apellido que hoy enfrentan procesos judiciales. Aunque estos expedientes se distribuyen en 17 entidades, la investigación de FIA ha detectado un patrón preocupante en cinco estados que encabezan la lista:



Veracruz: 10 casos. Ciudad de México: 9 casos. Oaxaca: 3 casos. Campeche: 3 casos. Puebla: 3 casos.

Otto Martínez destacó un denominador común político en esta geografía del silencio: "Estos cinco estados tienen algo en común: son gobiernos morenistas", señaló el reportero, sugiriendo una estrategia coordinada o replicada en administraciones de dicho partido.

Acusado de terrorismo: El caso inédito de "Lafita"

La primera parada de esta ruta de investigación será Coatzacoalcos, Veracruz (con escala en Minatitlán), para abordar uno de los casos más extremos y delicados en la historia reciente del periodismo mexicano: el de Rafael León, conocido en el gremio como " Lafita ".

Rafael “Lafita” León, periodista detenido en #Veracruz, fue trasladado bajo un fuerte operativo de #seguridad tras salir de la Fiscalía Regional de #Coatzacoalcos.



Enfrenta acusaciones por terrorismo. Sus abogados denunciaron que se le imputan hechos provenientes de una carpeta… pic.twitter.com/h2R9FbQOhD — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) December 30, 2025

León fue detenido el pasado 24 de diciembre de 2025 bajo un cargo sin precedentes para un comunicador en México: terrorismo.

"Nunca antes en la historia de este país, un periodista había sido detenido por este delito", enfatizó Martínez. Aunque las autoridades posteriormente reclasificaron el delito, Rafael León pasó semanas en la cárcel y actualmente se encuentra bajo prisión domiciliaria. Debido a que el periodista no puede salir de su hogar, Otto Martínez acudirá directamente a su domicilio para entrevistar a quien se ha convertido en el rostro visible de esta embestida judicial.

FIA promete revelar en las próximas entregas los detalles de estos expedientes que buscan judicializar la libertad de expresión.