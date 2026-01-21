Logo Inklusion Sitio accesible
Veracruz y CDMX lideran la “cacería de brujas” contra periodistas; hay 51 casos procesados

Fuerza Informativa Azteca inicia una investigación especial sobre la persecución a periodistas. Otto Martínez viaja a Veracruz para entrevistar a Rafael León, el primer comunicador acusado de terrorismo en la historia de México.

Escrito por:  Otoniel Martínez , América López

Desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Otto Martínez dio el banderazo de salida a una investigación especial que promete evidenciar la situación actual los periodistas. Con maleta en mano, el periodista anunció el inicio de un recorrido por el país para documentar lo que ha calificado sin rodeos como una "cacería de brujas": la persecución judicial sistemática contra la prensa.

Según el reporte presentado, esta ola de hostigamiento no es casualidad. Inició con fuerza en 2025 y se ha recrudecido en los últimos meses. Las cifras son alarmantes: de 2025 a la fecha, se han contabilizado 51 casos de medios de comunicación o periodistas procesados y perseguidos por fiscalías o gobiernos estatales.

El mapa de la persecución a periodistas

De los 51 casos totales, 39 corresponden a periodistas con nombre y apellido que hoy enfrentan procesos judiciales. Aunque estos expedientes se distribuyen en 17 entidades, la investigación de FIA ha detectado un patrón preocupante en cinco estados que encabezan la lista:

  1. Veracruz: 10 casos.
  2. Ciudad de México: 9 casos.
  3. Oaxaca: 3 casos.
  4. Campeche: 3 casos.
  5. Puebla: 3 casos.

Otto Martínez destacó un denominador común político en esta geografía del silencio: "Estos cinco estados tienen algo en común: son gobiernos morenistas", señaló el reportero, sugiriendo una estrategia coordinada o replicada en administraciones de dicho partido.

Acusado de terrorismo: El caso inédito de "Lafita"

La primera parada de esta ruta de investigación será Coatzacoalcos, Veracruz (con escala en Minatitlán), para abordar uno de los casos más extremos y delicados en la historia reciente del periodismo mexicano: el de Rafael León, conocido en el gremio como " Lafita ".

León fue detenido el pasado 24 de diciembre de 2025 bajo un cargo sin precedentes para un comunicador en México: terrorismo.

"Nunca antes en la historia de este país, un periodista había sido detenido por este delito", enfatizó Martínez. Aunque las autoridades posteriormente reclasificaron el delito, Rafael León pasó semanas en la cárcel y actualmente se encuentra bajo prisión domiciliaria. Debido a que el periodista no puede salir de su hogar, Otto Martínez acudirá directamente a su domicilio para entrevistar a quien se ha convertido en el rostro visible de esta embestida judicial.

FIA promete revelar en las próximas entregas los detalles de estos expedientes que buscan judicializar la libertad de expresión.

