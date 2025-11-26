Logo InklusionSitio accesible
FGR va por Raúl Rocha Cantú, dueño de Miss Universo; investigan tráfico de armas, combustible y nexos con CJNG

El co-propietario de Miss Universo, Raúl Rocha Cantú, tiene una orden de aprehensión en su contra por ser uno de los líderes de un grupo criminal dedicado al robo de combustible, tráfico de armas y drogas entre México y Guatemala.

Un juez federal ha ordenado la captura del empresario Raúl Rocha Cantú, actual dueño de la franquicia de Miss Universo México y cónsul honorario de Guatemala, tras ser identificado por la Fiscalía General de la República (FGR) como uno de los presuntos líderes de una organización criminal dedicada al tráfico de combustible, armas y drogas.

La orden de aprehensión, girada desde el pasado 15 de septiembre bajo la causa penal 495/2025, involucra a otras 12 personas y señala vínculos directos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

¿De qué acusan a Raúl Rocha Cantú? Así sería su modus operandi

De acuerdo con la investigación de la FGR, Rocha Cantú habría aprovechado su posición diplomática como cónsul honorario para facilitar operaciones ilícitas en la frontera sur. El esquema delictivo consistía en el trasiego de combustible mediante lanchas que cruzaban el río Usumacinta desde Guatemala hacia México.

Una vez en territorio nacional, el hidrocarburo ilegal era transportado en pipas para su distribución en estados clave como Chiapas, Tabasco y Querétaro.

¿Quién es Raúl Rocha Cantú? De Miss Universo al Casino Royale

Raúl Rocha Cantú es un empresario regiomontano con un perfil de alto nivel. Es conocido internacionalmente por haber adquirido, en enero de 2024, el 50% de la franquicia global de Miss Universe Organization a través de su grupo Legacy Holding. Además, desde enero de 2022 funge como cónsul honorario de Guatemala en el Estado de México.

Sin embargo, su trayectoria no ha estado exenta de controversias graves. Su nombre acaparó los titulares en 2011 por ser el propietario del Casino Royale en Monterrey, lugar donde ocurrió una de las peores tragedias en la historia reciente de México: un ataque del crimen organizado que provocó un incendio y la muerte de 52 personas.

Ahora, las autoridades lo buscan por delitos de delincuencia organizada, sumando un nuevo capítulo oscuro a su historial empresarial y diplomático.

