¡Ya cayó! Atrapan a sujeto por abuso sexual de doctoras residentes en Tamaulipas

Agentes detuvieron a un hombre como probable responsable de abuso sexual en contra de dos doctoras residentes del Hospital Infantil en Ciudad Victoria, Tamaulipas, el pasado 30 de diciembre del 2025.

El presunto implicado fue puesto a disposición de un juez de control y el fiscal general de justicia de Tamaulipas, Jesús Eduardo Govea, confirmó la detención del probable responsable.

Doctoras denunciaron que fueron víctimas de abuso sexual en Tamaulipas

El caso de las dos doctoras se dio a conocer a través de videos en redes sociales, grabaciones que se viralizaron exponiendo la falta de atención de las autoridades.

Las imágenes causaron indignación tras revelarse la agresión sexual de la que, dicen, fueron víctimas dentro de las instalaciones del hospital.

De acuerdo con lo manifestado por las víctimas, fueron drogadas y agredidas sexualmente dentro de las instalaciones del hospital.

Una de las doctoras, como se observa en un video, mostró una cartulina con un mensaje en el que denunció que un hombre ingresó al hospital y agredió sexualmente a dos médicas residentes de Pediatría mientras descansaban tras su turno.

Capturan y liberan a presunto agresor sexual

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas informó en enero de 2026 la detención de Carlos “N”, alias “La Rana”, paramédico del hospital, como probable responsable, pero quedó libre.

Una jueza determinó que no había elementos suficientes para vincularlo a proceso, por lo que recuperó su libertad bajo el principio de presunción de inocencia.

Daniela García: el testimonio de doctora víctima de abuso sexual en hospital en Tamaulipas

Daniela García es una de las doctoras que denunció ser víctima de este delito por parte de un hombre en el Hospital Infantil en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Es médico residente de pediatría. Ella se encontraba haciendo guardia, junto con otra compañera, quienes se fueron a dormir alrededor de la una de la madrugada.

Sin embargo, cerca de las cuatro de la madrugada, despertó al escuchar que su amiga estaba gritando.

“Cuando abro los ojos, veo a un hombre que tiene el pantalón abajo y alcanzo a ver sus partes íntimas. Me asusto y le pregunto que quién es, qué está haciendo ahí y qué quiere. Dijo que se llamaba Jesús y se salió corriendo; nos quedamos paralizadas”, relató en entrevista con Hechos AM el 4 de marzo de 2026.

Al salir de donde estaban, pidieron ayuda. En el hospital solo había dos guardias, pero ellos les dijeron que no vieron al sujeto.

Las víctimas descubrieron a través de grabaciones de seguridad que el agresor permaneció en el lugar por más de una hora.