Detienen a exalcalde de Texhuacán tras chocar con un poste y portar arma de fuego en Veracruz

Otro funcionario de Morena quedó envuelto en un escándalo, luego de confirmarse la detención de Bernardino Tzanahua Anastasio, exalcalde de San Juan Texhuacán y actual delegado de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en Zongolica.

De acuerdo con los primeros reportes, el funcionario habría protagonizado fatal accidente con su camioneta, además de portar un arma de fuego sin permiso.

¿Por qué detuvieron al exalcalde de Texhuacán?

El exalcalde morenista conducía una camioneta verde sobre la avenida Ignacio Zaragoza, en la colonia La Quinta, tramo carretero Zongolica–San Juan Texhuacan, cuando perdió el control y chocó contra un poste propiedad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El impacto fue tan fuerte que el vehículo volcó, quedando a unos metros de las instalaciones de la Guardia Nacional.

Testigos alertaron a los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, quienes arribaron al sitio para auxiliar al conductor. Al bajar del vehículo, según versiones preliminares, el funcionario estaba bajo los efectos del alcohol y se le habría caído un arma corta, misma que no contaba con permisos legales.

Por estos hechos, quedó detenido por presunta portación ilegal de arma de fuego, daños a infraestructura federal y conducir bajo los efectos del alcohol.

¿Qué pasará con el funcionario detenido?

Tras la detención, Bernardino Tzanahua fue puesto a disposición de las autoridades federales en Córdoba para determinar su situación jurídica.

Hasta el momento, la Secretaría de Educación de Veracruz no ha emitido posicionamiento oficial sobre lo ocurrido, pese a que el funcionario forma parte de la estructura estatal en Zongolica.

Su situación jurídica se definirá en las próximas horas, mientras las autoridades estatales investigan a fondo si el exedil incurrió en algún delito al conducir en presunto estado inconveniente, así como por los daños materiales y posibles delitos contra la seguridad pública.

