¿Se desmorona el CJNG? Cae “El Salsas” operador financiero en Colima

Uno de los presuntos principales operadores financieros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue detenido en Colima durante un operativo coordinado entre autoridades estatales y federales. Se trata de José Israel “N”, alias “El Salsas”, quien fue capturado en el municipio de Cuauhtémoc junto a una mujer, en posesión de diversas dosis de droga, incluidas pastillas presumiblemente de fentanilo.

Cae Arturo "N", alias "El Salsas" operador financiero del CJNG

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad de Colima informó sobre la detención y vinculación a proceso de uno de los principales operadores financieros en la entidad del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La captura fue realizada por elementos de la Policía Estatal de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Gobierno del Estado de Colima, en coordinación con la Secretaría de Marina Armada de México. El detenido fue identificado como Arturo “N” o José Israel “N”, alias “El Salsas”, quien fue arrestado junto a Samanta Sarahí “N”.

𝗗𝗲𝘁𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼 𝗲𝗹 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝗱𝗼𝗿 𝗳𝗶𝗻𝗮𝗻𝗰𝗶𝗲𝗿𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝗖𝗮𝗿𝘁𝗲𝗹 𝗝𝗮𝗹𝗶𝘀𝗰𝗼 𝗡𝘂𝗲𝘃𝗮 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗰𝗶𝗼́𝗻 𝗲𝗻 𝗖𝗼𝗹𝗶𝗺𝗮



De acuerdo con el reporte oficial, la detención se llevó a cabo en la comunidad de Alcaraces, en el municipio de Cuauhtémoc, Colima.

"El Salsas" fue detenido con presunto fentanilo

Durante el operativo, a los implicados se les aseguraron diversas bolsas de plástico con narcóticos, entre ellos pastillas presumiblemente de fentanilo, así como dosis de metanfetaminas y cocaína.

Las autoridades señalaron que José Israel “N”, alias “El Salsas”, es considerado uno de los principales operadores financieros y logísticos del CJNG en el estado, encargado de la recaudación de recursos generados por células de la organización, así como de su traslado y entrega a los liderazgos, además de apoyos logísticos entre Jalisco y Colima.

Tras ser puesto a disposición del Ministerio Público, un Juzgado lo vinculó a proceso por delitos contra la salud, en la modalidad de posesión de metanfetaminas y fentanilo, ilícito previsto y sancionado por el artículo 195 bis del Código Penal Federal. En la audiencia también se fijó el plazo para el desarrollo de la investigación complementaria.