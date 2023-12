Detienen a Ervey “N”, repartidor que agredió sexualmente a una menor en Iztapalapa

El pasado fin de semana, las autoridades de la Ciudad de México detuvieron a Ervey “N”, por la presunta agresión sexual contra una niña de 11 años que transitaba por un callejón del Barrio San Miguel en la alcaldía Iztapalapa, pero ¿qué se sabe sobre el caso?

De acuerdo con los primeros reportes, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCMDX) lo encontró con bolsas de hierba verde que podrían ser marihuana, aunque no se especificó más información al respecto y de momento se espera que rinda declaración ante las autoridades pertinentes.

Supuesto repartido agrede sexualmente a menor de edad en CDMX

En redes sociales se compartió el momento en que un supuesto repartidor agredió sexualmente a una niña, quien comenzó a tocarla sin su consentimiento a pesar de que ella solicitaba ayuda.

En el video que se dio a conocer se observa que no hay transeúntes, por lo que nadie pudo acudir a su llamado de auxilio, posteriormente, la liberan y corre a pedir ayuda, aunque para ese momento el agresor ya no se encontraba en el lugar; tras compartirse en distintos lugares, la reacción de los internautas no se hizo esperar y rápidamente pidieron justicia por la menor, por lo que comenzaron a compartir imágenes donde se veía el rostro del ahora detenido.

Delitos sexuales contra menores serán imprescriptibles en México

El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un decreto para reformar las disposiciones planteadas en el Código Penal Federal sobre los delitos sexuales contra menores, en este caso con el objetivo que sean imprescriptibles.

El DOF establece que no prescribirán los delitos cometidos contra menores de edad cuando se trate de pornografía infantil, turismo sexual, corrupción de menores, pederastia y lenocinio.

Por esto los castigos hacia las personas que cometan dicho delito son graves, van desde los cinco a catorce años de prisión y de cien a dos mil días multa.

“A quien cometa el delito de abuso sexual en una persona menor de dieciocho años de edad o en persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento, o que por cualquier causa no pueda resistirlo o la obligue a ejecutarlo en sí o en otra persona, se le impondrá una pena de seis a trece años de prisión y hasta quinientos días multa”.