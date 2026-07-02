Golpe a “Los Sierra” en Michoacán: Cae Fredy “N”, el encargado de extorsionar a empresarios de Morelia

El Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, informó sobre la captura y posterior vinculación a proceso de Fredy "N", a quien las autoridades señalan como presunto integrante de la célula delictiva conocida como "Los Sierra".

El anuncio fue realizado durante una conferencia de prensa en la que participó el gobernador de la entidad, Alfredo Ramírez Bedolla, donde se detallaron los términos del arresto de este individuo, quien actualmente se encuentra bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

🚨 El Encargado del Despacho de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Israel Vega Rodríguez, informó, durante rueda de prensa encabezada por el Gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, la captura de Fredy "N", presunto integrante de "Los Sierra". pic.twitter.com/Tc84hilW6I — Fiscalía General de Michoacán (@FiscaliaMich) July 2, 2026

¿Quiénes son "Los Sierra" y en dónde operan en Michoacán?

De acuerdo con los registros de las áreas de investigación del estado, el grupo delictivo "Los Sierra" opera principalmente en la zona suroriente del municipio de Morelia, con presencia documentada en localidades vecinas como Villa Madero y la tenencia de Capula.

Previamente, las fuerzas de seguridad del estado y la federación cumplimentaron la captura de personas señaladas como presuntos líderes de este grupo, entre ellos Ernesto Rafael "N", alias "Sierra 1". Los principales delitos que se le asocian a esta célula delictiva son:



Extorsión: Exigencia de pagos ilegales y cuotas fijas a comerciantes y empresarios locales.

Exigencia de pagos ilegales y cuotas fijas a comerciantes y empresarios locales. Homicidio y Secuestro: Acciones delictivas dirigidas contra objetivos específicos en la región, incluyendo reportes en el sector de la producción de mezcal en Morelia.

Acciones delictivas dirigidas contra objetivos específicos en la región, incluyendo reportes en el sector de la producción de mezcal en Morelia. Narcomenudeo: Distribución y venta de sustancias ilícitas en las zonas periféricas de la capital michoacana.

De acuerdo con lo expuesto por el fiscal Israel Vega Rodríguez, la detención de Fredy "N" ocurrió inicialmente en flagrancia el pasado 27 de junio de 2026. En el operativo intervino personal de la FGE junto con la Unidad Antisecuestros y Extorsión de las corporaciones de seguridad pública.

"Esta persona fue detenida el día 27 de junio de 2026 (...). Primeramente fue detenido en flagrancia. Este personaje, posterior a los actos de investigación necesarios, es que tenemos la información que pertenece al grupo delictivo y también era el encargado de los cobros de los paquetes extorsivos a los empresarios de la zona donde este grupo operaba, lo que es Villa Madero, Capula en toda esa parte. Ya se le cumplimentó orden de aprehensión por el delito de extorsión y amenazas", declaró el funcionario en la conferencia de prensa.

Tras la audiencia inicial, un juez de control ratificó la medida de prisión preventiva oficiosa y justificada en contra del detenido, otorgando un plazo determinado para la investigación complementaria del caso.