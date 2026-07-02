Granizada daña más de 150 casas en Coacalco; hielo sigue en las calles

Una intensa lluvia acompañada de una fuerte granizada cayó la noche de ayer miércoles 1 de julio de 2026 en la colonia Villa de las Flores, en Coacalco, Estado de México, y dejó severos daños en al menos 150 viviendas.

Vecinos reportan que el tamaño y la cantidad del granizo sorprendieron a las familias, quienes no pudieron evitar la pérdida total de su patrimonio. Al mediodía de hoy 2 de julio, las calles y patios siguen mostrando capas de hielo acumulado que dificultan el paso y el retiro de escombros.

Impactos y daños materiales en Villa de las Flores, Coacalco

Decenas de familias describen pérdidas materiales importantes: muebles, electrodomésticos y enseres quedaron dañados por el agua y el granizo.

Varios residentes comentaron que, al ser un aguacero repentino y nocturno, no tuvieron tiempo para proteger sus pertenencias ni trasladarlas a zonas altas. Las viviendas con techos frágiles y ventanas rotas registran los daños más severos.

Acciones de limpieza y atención tras la granizada; desinfectan cisternas en Coacalco

En la zona aún permanecen montañas de granizo acumulado mientras los trabajos de limpieza continúan. Equipos municipales y brigadas vecinales despejan calles y patios para evitar encharcamientos y facilitar el acceso. Asimismo, las cisternas que tuvieron contacto con aguas negras son lavadas y desinfectadas para prevenir riesgos sanitarios.

