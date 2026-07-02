Granizada daña más de 150 casas en Coacalco; hielo sigue en las calles
Una intensa granizada en Villa de las Flores, Coacalco, dejó más de 150 viviendas dañadas. Vecinos deben lavar cisternas afectadas por aguas negras.
Una intensa lluvia acompañada de una fuerte granizada cayó la noche de ayer miércoles 1 de julio de 2026 en la colonia Villa de las Flores, en Coacalco, Estado de México, y dejó severos daños en al menos 150 viviendas.
Vecinos reportan que el tamaño y la cantidad del granizo sorprendieron a las familias, quienes no pudieron evitar la pérdida total de su patrimonio. Al mediodía de hoy 2 de julio, las calles y patios siguen mostrando capas de hielo acumulado que dificultan el paso y el retiro de escombros.
Impactos y daños materiales en Villa de las Flores, Coacalco
Decenas de familias describen pérdidas materiales importantes: muebles, electrodomésticos y enseres quedaron dañados por el agua y el granizo.
Varios residentes comentaron que, al ser un aguacero repentino y nocturno, no tuvieron tiempo para proteger sus pertenencias ni trasladarlas a zonas altas. Las viviendas con techos frágiles y ventanas rotas registran los daños más severos.
Acciones de limpieza y atención tras la granizada; desinfectan cisternas en Coacalco
En la zona aún permanecen montañas de granizo acumulado mientras los trabajos de limpieza continúan. Equipos municipales y brigadas vecinales despejan calles y patios para evitar encharcamientos y facilitar el acceso. Asimismo, las cisternas que tuvieron contacto con aguas negras son lavadas y desinfectadas para prevenir riesgos sanitarios.