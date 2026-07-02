Sismo en Sinaloa: Las placas tectónicas detrás del reciente temblor en Guasave

Después del sismo del pasado 30 de junio de 6.1 en Guasave, Sinaloa, las dudas respecto a qué provocó el movimiento telúrico continúa.

¿Qué placas tectónicas están bajo el suelo sinaloense?

Qué placas tectónicas provocan los sismos en Sinaloa

El estado de Sinaloa está en una posición justo en el límite donde hay dos gigantescas estructuras de la Tierra: la Placa de Norteamérica y la Placa del Pacífico.

La mayor parte estado está sobre la Placa de Norteamérica, pero su vecino más cercano bajo el agua del Golfo de California es la Placa del Pacífico, y el roce entre las dos es el que provoca el movimiento telúrico.

El temblor de Guasave

El sismo de magnitud 6.1 con epicentro cercano a Guasave fue un recordatorio de la fuerza que hay en el subsuelo.

Aunque la población del norte del estado está más acostumbrada a huracanes que a terremotos, este evento se sintió fuerte en varios municipios.

El movimiento fue por la liberación de energía acumulada en estas placas marinas.

Por qué el Golfo de California provoca temblores en México

Especialistas de la Universidad Autónoma de Sinaloa y científicos de la UNAM explican que el Golfo de California es en realidad una expansión.

Esto significa que la Península de Baja California se está separando lentamente de México por a un sistema de fallas geológicas que rompen el subsuelo.

Al moverse la Placa del Pacífico hacia el noroeste, genera jalones que mueven la costa sinaloense.

Hasta las 20:00 horas del 1/julio/2026 se han registrado 41 réplicas del sismo de M 6.1 ocurrido en Guasave, Sinaloa el 30/junio/2026, la más grande de magnitud M 4.9 — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) July 2, 2026

Una región con sismicidad constante y recurrente

A diferencia de los sismos en Oaxaca o Guerrero, que ocurren porque una placa se mete debajo de otra, en Sinaloa las placas se deslizan de forma lateral, raspándose entre sí.

Este tipo de fallas provoca que el norte del estado sea una zona de sismicidad más frecuente.

Medidas de prevención obligatorias

Dado que el riesgo de que un sismo ocurra es permanente por la ubicación geográfica de Sinaloa, las autoridades de Protección Civil insisten en que la población debe estar preparada.

Es indispensable revisar las condiciones de las casas, asegurar objetos pesados que puedan caer y ubicar las zonas de seguridad.