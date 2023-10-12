Detienen a hombre por ahorcar con una agujeta a perrito en Ecatepec, Edomex

En Ecatepec, Estado de México, un hombre fue detenido para ser investigado por el delito de maltrato animal, esto luego de ser acusado de presuntamente haber ahorcado a un perrito con unos cordones para zapatos.

La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec informó que los hechos ocurrieron cuando los agentes realizaban un recorrido por las calles de la colonia La Preciosa. En ese momento, fueron alertados por una mujer que realizaba señas con las manos solicitando ayuda.

Al aproximarse, indicó que un sujeto que avanzaba a pocos metros de distancia le había quitado la vida a su mascota con un cordón y después arrojó su cuerpo a un predio baldío.

Detienen a hombre que habría matado a un perro

De acuerdo con la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Ecatepec, los agentes se acercaron al sujeto para hacerle saber de la acusación en su contra, por lo que iniciaron una inspección en la que también le aseguraron un arma blanca.

Los policías municipales trasladaron al sujeto ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, donde fue puesto a disposición de las autoridades judiciales por el delito de maltrato animal. En caso de ser encontrado culpable, este podría recibir una sentencia de seis meses a cuatro años de prisión, la cual podría agravarse.

Junto a la sentencia, también se haría responsable de una multa que puede ir desde los 150 a 300 días de salario mínimo según el Código Penal del Estado de México.

Sentencian a hombre que arrojó a perro a cazo con aceite hirviendo

Sergio "N", el hombre que arrojó a un perro al interior de un cazo con aceite hirviendo fue sentenciado a 5 años, 7 meses y 15 días de prisión al interior del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec por el delito de maltrato animal; sin embargo, podrá salir y cumplir la sentencia en prisión domiciliaria.

Esto debido a que el Poder Judicial del Edomex consideró que no se trata de un delito grave. Ahora, para empezar su condena en libertad condicional, deberá cumplir con una multa de 28 mil 217 pesos, a favor del Fondo para la Protección de los Animales del Estado de México.