¿Justicia? Dictan sentencia al hombre que aventó a “Scooby” en aceite hirviendo

Una semana después de que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México encontrara culpable a Sergio "N" por el delito de crueldad y maltrato animal, dieron a conocer la sentencia que tendrá que cumplir el autor del asesinato de "Scooby", perrito que fue arrojado en aceite hirviendo en mayo de este año dentro del municipio de Tecámac.

A través de una tarjeta informativa, el Poder Judicial del Edomex comunicó que el hombre es acusado por este ilícito, en agravio del trato digno de los animales y respeto por su vida e integridad física; sin embargo, a pesar de estar sancionado en el Artículo 235 del Código Penal estatal, especificaron que no se trata de un delito grave.

¿Cuántos años pasará en la cárcel el hombre que aventó a un perro en aceite en el Edomex?

Según especificó el Poder Judicial, la condena de Sergio "N" es de 5 años, 7 meses y 15 días de prisión al interior del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec; sin embargo, por catalogarse un delito no grave, podrá salir y cumplir la sentencia en prisión domiciliaria con el uso de brazalete.

Para poder empezar a cumplir su condena en libertad condicionada, deberá de pagar la multa impuesta por 28 mil 217 pesos, a favor del Fondo para la Protección de los Animales del Estado de México, así como esperar a que llegue su respectivo brazalete. Mientras tanto, se mantendrá preso en el penal del municipio de Ecatepec.

¿Qué pasó con el caso "Scooby"? El perrito que fue aventado a un cazo con aceite hirviendo

Según confirmó la Fiscalía del Estado de México, fue el 28 de mayo de este 2023, cuando Sergio "N" llegó a la carnicería y tocinería llamada "El Chuky", localizada en el propio municipio de Tecámac, donde al parecer amenazó al propietario del local con un cuchillo y posteriormente con arma de fuego.

Reportes extraoficiales señalaron que su molestia se derivó por no haberlo atendido de forma correcta, por lo que al salir del lugar, levantó al perrito color negro con beige, lo aventó a un cazo con manteca hirviendo y se dio a la fuga. A pesar de las atenciones médicas recibidas, el perrito falleció momentos después en una clínica veterinaria.

El video quedó grabado por cámaras de seguridad y de inmediato generó indignación en México, pues fue ampliamente difundido hasta que las autoridades dieron con el entonces presunto agresor, quien fue condenado casi cinco meses después de estos actos terroríficos en contra de los animales.