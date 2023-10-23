Detienen a hombre que contrató a sicarios para matar a su nuera en Azcapotzalco

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que detuvo a un sujeto que amenazó a su nuera y posteriormente contrató a dos sicarios para que la privaran de la vida con un arma de fuego.

En un comunicado, la dependencia indicó que la orden de aprehensión se obtuvo por una investigación por el delito de feminicidio ocurrido en mayo de este año en la alcaldía Azcapotzalco. Labores de campo e inteligencia permitieron identificar a Rodolfo "N" como uno de los presuntos implicados.

Por este motivo la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio obtuvo la orden de aprehensión que cumplimentó la Policía de Investigación (PDI) en la colonia El Rosario, alcaldía Azcapotzalco.

Contrató a sicarios para matar a su suegra

De acuerdo con la Fiscalía, el sujeto fue notificado de la orden de aprehensión por lo que fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a disposición del juez que lo solicitó.

Las investigaciones refieren que el hombre posiblemente realizó amenazas a la víctima y contrató a dos personas para que la privaran de la vida con un arma de fuego.

"La FGJCDMX reitera que una de sus prioridades es atender a las víctimas con perspectiva de género, enfoque diferencial y especializado, así como garantizar una nueva manera para investigar los delitos, con especial énfasis en la justicia hacia las mujeres", añadió sobre el caso.

Autores materiales fueron detenidos

Por este caso la Fiscalía de Investigación Especializada en la Investigación de Delitos de Feminicidio también logró detener a las dos personas que probablemente fueron contratadas para cometer el asesinato de la nuera de Rodolfo "N".

Hasta el momento se desconoce el motivo por el que el sujeto identificado como el autor intelectual del feminicidio decidió amenazar y posteriormente mandar a matar a su nuera en la alcaldía Azcapotzalco, la misma demarcación en la que se cumplimentaron las detenciones.

En la CDXM, en caso de ser hallados culpables, los tres sujetos podrían enfrentar una pena de hasta sesenta años de prisión por el delito de feminicidio.