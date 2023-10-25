Mujer es detenida en Sinaloa por vaciar la casa de su expareja; se llevó 6 mdp en artículos

Una ruptura amorosa terminó con dos detenidos en Sinaloa cuando una mujer saqueó, junto a un cómplice, la casa de su expareja; ahora enfrenta una acusación por el robo de 6 millones 500 mil pesos en diversos objetos de valor, entre ellos cuatro relojes de la marca de lujo Rolex.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa informó que obtuvo vinculación a proceso en contra de Yuritzi Iraní “H” y Roberto Hiram “H", a quienes se les formuló la imputación por el delito de robo en agravio de un vecino del Fraccionamiento El Cid, uno de los más exclusivos de Mazatlán.

La mujer y el hombre, explicó la dependencia, “vaciaron” la casa de la expareja de la mujer, ya que esta aprovechó que se quedó con copia de las llaves de la vivienda cuando se separaron en abril de 2020 y, los días 24 y 25 de agosto de ese mismo año, cuando la víctima no se encontraba en el lugar, ingresó de forma ilícita.

Robó más de 6.5 MDP en pertenencias tras ruptura amorosa

De acuerdo con las indagatorias, Yuritzi Iraní “H” y Roberto Hiram "H" sacaron desde muebles, electrodomésticos, pinturas, televisores, perfumes, dinero en efectivo y hasta la despensa.

"Además, la mujer y el hombre, quien la ayudó en sacar las cosas de la casa, al conocer la combinación de la caja fuerte, se llevaron cuatro relojes rolex; 300 mil pesos y 100 mil dólares en efectivo, así como un pagaré por la cantidad de 3 millones 500 mil pesos, que le había firmado el indiciado Hiram “H” ya que ese dinero la víctima se la había prestado para que pudiera comprar la casa donde viven actualmente", añadió.

Por si no fuera suficiente, ambos sacaron de una bodega las herramientas que tenía almacenadas la víctima, así como cestos para la ropa, bicicletas, asadores, charolas de cerveza, entre otros artículos, entre los que suman en total los 6 millones 500 mil pesos.

La vinculan a proceso por vaciar casa de su expareja

Una vez que se presentó la denuncia, las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes y lograron la captura de las dos personas por el delito de robo en lugar habitado cometido por más de dos personas.

La Fiscalía explicó que, en audiencia inicial celebrada el pasado 5 de octubre, obtuvo la vinculación a proceso y la medida de prisión preventiva justificada a las dos personas. El juez de control también otorgó un plazo de seis meses para cerrar la investigación por el robo de más de 6.5 millones de pesos en pertenencias.